Otvoreno novo sportsko igralište u OŠ "Edhem Mulabdić"

Zahvaljujući Općini Stari Grad Sarajevo, učenici OŠ „Edhem Mulabdić“ od danas imaju potpuno sanirano vanjsko sportsko igralište sa modernom tartan podlogom.

Kako navode iz Općin Stari Grad, projekat je u potpunosti finansirala Općina Stari Grad Sarajevo, a riječ je o trećem sportskom igralištu koje je završeno ove godine, nakon igrališta u OŠ „Hamdija Kreševljaković“ i JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece “Mjedenica”.

Projekat ovog igrališta dio je i međunarodne saradnje sa pobratimskom općinom Osmangazi Bursa, koju su ove godine posjetili učenici OŠ “Edhem Mulabdić”.

Prije ovoga, realizovani su brojni radovi na objektu ove škole: ugradnja oko 90 novih prozora, sanacija svjetlarnika koji je prokišnjavao, utopljavanje učionica i unutrašnjih prostorija, sanacija podrumskih prostorija, postavljanje novih klupica, te sanacija fasade.

Na svečanosti se obratio načelnik Općine Stari Grad Sarajevo, Irfan Čengić.

- Sve ovo dio je našeg programa ulaganja u obrazovne objekte, koji je započet sa 7 miliona KM, zatim narastao na 8 miliona KM, a nadamo se da ćemo do kraja mandata dostići i 10 miliona KM ulaganja - naglasio je načelnik Čengić.

Za narednu godinu planiran je završetak još tri igrališta: u OŠ “Vrhbosna” (gdje su radovi već počeli), OŠ “Saburina” i OŠ “Šejh Muhamed efendija Hadžijamaković”.

Uz ovo, planirani su projekti sanacije područne škole na Širokači, gdje je sve spremno i očekuje se obećana podrška Vlade Kantona Sarajevo, izgradnju zatvorene sportske dvorane sa tribinama, smještene uz područnu školu „Edhem Mulabdić“, te projekti sanacije kabineta biologije, hemije i fizike u pet osnovnih škola u Starom Gradu, kao i nabavku nove opreme za četiri osnovne škole.

Pored načelnika, obratili su se direktorica škole Amela Avdić, te predsjedavajući Općinskog vijeća Seid Škaljić, koji je naglasio da je u prioritetima našeg rada l unapređenje uslova u obrazovnim institucijama Općine Stari Grad. Tom prilikom, pozvao je učenike i korisnike da brinu o novom igralištu i čuvaju ga za buduće generacije.

Današnjem događaju su prisustvovali i dopredsjedavajući Općinskog vijeća Vedad Deljković i Kerim Smailbegović, vijećnica Selvira Vilić, učenici OŠ „Edhem Mulabdić“, mališani iz vrtića “Bulbuli”, “San” i “School&School” sa područja Starog Grada, te igrači KK Bosna BH Telecom Asim Gutić, Emir Parcan i Emir Likić.

Općina Stari Grad Sarajevo nastavlja ulagati u obrazovne ustanove, sport i razvoj zajednice, s ciljem stvaranja boljih i sigurnijih uslova za djecu i mlade.