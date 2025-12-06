Reddit zajednica ogorčena: Nihad Uk najavio da će im odgovarati na sva pitanja, pa se nije ni pojavio

Najavljeno online gostovanje premijera Kantona Sarajevo Nihada Uka na platformi Reddit, zakazano za četvrtak u 17:00 sati na r/BiH zajednici, nije održano nakon što se premijer nije pojavio u dogovorenom terminu, što je izazvalo brojne reakcije korisnika i otvorilo pitanje profesionalnog odnosa institucija prema građanima. Događaj je bio najavljen nekoliko dana ranije, a gostovanje je potvrdio i sam Uk objavom na službenim Facebook i Instagram profilima, zajedno sa video pozivom upućenim građanima da postave pitanja. Moderatori Reddit zajednice navode da je termin dogovoren ranije, uz koordinaciju s premijerovim kabinetom, te da je sve proteklo uobičajenim pripremnim tokom – od kreiranja AMA teme do prikupljanja pitanja.

Četiri sata bez odgovora Prema informacijama koje je objavila moderacija r/BiH, pitanje je postalo sporno onog trenutka kada je nakon 17:00 sati izostala bilo kakva komunikacija od premijera ili njegovog tima. Organizatori navode da su satima pokušavali stupiti u kontakt s kabinetom, te oko 19:30 dobili prvu poruku da premijer „ima tehničkih poteškoća”. Nakon kratke komunikacije uslijedio je ponovni prekid informacija. Oko 21:00 sati moderatori su ponovo dobili poruku da će premijer „uskoro početi odgovarati”, ali su pritom zatražili konkretno objašnjenje kašnjenja. Kabinet je tada naveo da se Uk nalazi na prijemu u vrijeme planiranog AMA-a, što je izazvalo dodatne reakcije i kritike na društvenim mrežama. Tek u 22:16 sati, više od pet sati nakon zakazanog termina, iz kabineta je javljeno da je premijer spreman odgovarati, no moderacija je u tom trenutku donijela odluku da AMA otkaže, ocjenjujući da bi održavanje događaja u takvim okolnostima predstavljalo nepoštivanje prethodnog dogovora i vremena korisnika.



Reakcija AMA . Screenshot Reakcija AMA . Screenshot