Bazar otvorio vrata: Posjetioci istražuju svjetske kulture, kuhinje i pomažu djeci u BiH

Humanitarni Bazar privukao je danas veliki broj građana, a ispred ulaza formirali su se dugi redovi posjetilaca. Uprkos gužvi, atmosfera je vesela, uz raznoliku ponudu hrane, rukotvorina i proizvoda iz različitih dijelova svijeta.

Primarna misija Bazara je prikupljanje sredstava za djecu i mlade u potrebi širom Bosne i Hercegovine. Sav prihod biće doniran organizacijama koje brinu o djeci sa fizičkim i mentalnim poteškoćama, djeci bez roditeljskog staranja, te porodicama u teškoj materijalnoj situaciji.

Organizatori poručuju kako posjetioci, pored jedinstvenog kulturnog i gastronomskog iskustva, svojim učešćem direktno doprinose humanitarnom cilju.