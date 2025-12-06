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KULTURA I DOBROTA

Bazar otvorio vrata: Posjetioci istražuju svjetske kulture, kuhinje i pomažu djeci u BiH

Primarna misija Bazara je prikupljanje sredstava za djecu i mlade u potrebi širom Bosne i Hercegovine

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Piše: Dženana Redžepagić

6.12.2025

Humanitarni Bazar privukao je danas veliki broj građana, a ispred ulaza formirali su se dugi redovi posjetilaca. Uprkos gužvi, atmosfera je vesela, uz raznoliku ponudu hrane, rukotvorina i proizvoda iz različitih dijelova svijeta.

Primarna misija Bazara je prikupljanje sredstava za djecu i mlade u potrebi širom Bosne i Hercegovine. Sav prihod biće doniran organizacijama koje brinu o djeci sa fizičkim i mentalnim poteškoćama, djeci bez roditeljskog staranja, te porodicama u teškoj materijalnoj situaciji.

Organizatori poručuju kako posjetioci, pored jedinstvenog kulturnog i gastronomskog iskustva, svojim učešćem direktno doprinose humanitarnom cilju.

# ZIMSKI BAZAR
# SKENDERIJA
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