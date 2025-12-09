Studenti prozivaju Uka: Pjevali mu "izađi, mali"; "je li vam vruće premijeru Uče"

Stotine studenata iz domova na Bjelavama i u Nedžarićima danas su se okupile ispred zgrade Vlade Kantona Sarajevo, protestujući zbog, kako tvrde, izuzetno loših uslova u kojima žive.

Na fotografijama s protesta vidi se veliki broj mladih koji su nosili različite transparente upućene kantonalnom premijeru Nihadu Uku i resornim ministrima. Na jednoj od najzapaženijih parola nalazila se Ukina slika uz provokativan natpis "hej Uče lopove, sve ti oči govore". Drugi transparent poručivao je "glavobolja od plina, a nigdje aspirina", aludirajući na probleme s grijanjem i ventilacijom.

Među parolama su se našle i poruke poput "kako bi objasnili našim roditeljima", "lako je vladati pustom državom", te ironična dosjetka "Bjelave, jedino mjesto gdje plin curi brže od informacija". Jedan od natpisa kratko i jasno rezimira studentski bunt: "plin na max, odgovornost na minimum".

Tokom protesta čuli su se i uzvici "izađite napolje", "kukavice" i "radite svoj posao", dok su premijera Uku pojedini okupljeni prozivali skandiranjem "Je l’ vam vruće, premijeru Uče?".