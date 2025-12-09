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OGORČENI PONAŠANJEM

Studenti prozivaju Uka: Pjevali mu "izađi, mali"; "je li vam vruće premijeru Uče"

Na jednoj od najzapaženijih parola nalazila se Ukina slika uz provokativan natpis "hej Uče lopove, sve ti oči govore"

Dž. Mahmutović

9.12.2025

Stotine studenata iz domova na Bjelavama i u Nedžarićima danas su se okupile ispred zgrade Vlade Kantona Sarajevo, protestujući zbog, kako tvrde, izuzetno loših uslova u kojima žive.

Na fotografijama s protesta vidi se veliki broj mladih koji su nosili različite transparente upućene kantonalnom premijeru Nihadu Uku i resornim ministrima. Na jednoj od najzapaženijih parola nalazila se Ukina slika uz provokativan natpis "hej Uče lopove, sve ti oči govore". Drugi transparent poručivao je "glavobolja od plina, a nigdje aspirina", aludirajući na probleme s grijanjem i ventilacijom.

Među parolama su se našle i poruke poput "kako bi objasnili našim roditeljima", "lako je vladati pustom državom", te ironična dosjetka "Bjelave, jedino mjesto gdje plin curi brže od informacija". Jedan od natpisa kratko i jasno rezimira studentski bunt: "plin na max, odgovornost na minimum".

Tokom protesta čuli su se i uzvici "izađite napolje", "kukavice" i "radite svoj posao", dok su premijera Uku pojedini okupljeni prozivali skandiranjem "Je l’ vam vruće, premijeru Uče?".

# VLADA KANTONA SARAJEVO
# STUDENTI
# NIHAD UK
# PROTESTI
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