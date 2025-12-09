Uk ponudio rješenje: Provest ću dan u studentskom domu i sve loše stvari koje uočim nastojat ću poboljšati

Povodom današnjih studentskih protesta na kojima je direktno prozivano i njegovo ime, oglasio se premijer Kantonba Sarajevo Nihad Uk.
- Problemi na koje studenti ukazuju nisu nastali jučer. Godinama se gomilaju i činjenica je da nisu bili adekvatno rješavani. Spreman sam preuzeti dio odgovornosti za to.
Želim saslušati probleme studenata, razumjeti njihove zahtjeve i zajedno razmisliti o realnim mogućnostima rješenja. Volio bih provesti sa njima dan u domu i vidjeti kako izgleda njihova svakodnevnica. Sve loše stvari koje uočimo u tom danu nastojat ćemo poboljšati.
Neki od zahtjeva, naročito oni koji se tiču sanacije stambenih objekata i sistemskih promjena u radu JU Studentski centar Sarajevo, zahtijevaju više vremena, planiranja i koordinacije. To ne znači da nećemo početi odmah raditi na njima.
Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo već je zatražilo da se kroz budžet za 2026. godinu osigura dodatnih 1.200.000 KM za potpunu zamjenu dotrajale kotlovnice u Studentskom naselju Bjelave. Ta obnova je dio studentskih zahtjeva i biće realizovana.
Studenti imaju pravo na dostojanstvene uslove života i studiranja, i Vlada Kantona Sarajevo će preuzeti svoj dio odgovornosti da se to ostvari.