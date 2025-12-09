Uk ponudio rješenje: Provest ću dan u studentskom domu i sve loše stvari koje uočim nastojat ću poboljšati

Povodom današnjih studentskih protesta na kojima je direktno prozivano i njegovo ime, oglasio se premijer Kantonba Sarajevo Nihad Uk.



- Problemi na koje studenti ukazuju nisu nastali jučer. Godinama se gomilaju i činjenica je da nisu bili adekvatno rješavani. Spreman sam preuzeti dio odgovornosti za to.

Želim saslušati probleme studenata, razumjeti njihove zahtjeve i zajedno razmisliti o realnim mogućnostima rješenja. Volio bih provesti sa njima dan u domu i vidjeti kako izgleda njihova svakodnevnica. Sve loše stvari koje uočimo u tom danu nastojat ćemo poboljšati.



