Stotine studenata pred Vladom KS tražilo odgovore: Ako Uk ne vjeruje studentima i medijima, nek sam dođe da vidi Dom

Stotine studenata izašlo je u utorak ispred Vlade Kantona Sarajevo tražeći bolje, dostojnije uvjete za život u studentskim domovima Nedžarići i Bjelave, gdje je situacija, blago rečeno, ponižavajuća. Konačnom buđenju studenata doprinio je incident kojim je ugrožena njihova sigurnost.

Mladi su nosili transparente direktno upućene premijeru i ministrima, a niko iz Vlade nije izašao da razgovara s njima. Premijer Nihad Uk oglasio se prvo na društvenim mrežama, a tek poslije kontaktirao predstavnike studenata.

- Problemi na koje studenti ukazuju nisu nastali jučer, godinama se gomilaju i činjenica je da nisu bili adekvatno rješavani – poručio je premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk u objavi na svom Instagram profilu, naglašavajući spremnost da preuzme dio odgovornosti i aktivno radi na poboljšanju uslova života i studiranja.

Posjetiti Dom Bjelave

- Želim saslušati probleme studenata, razumjeti njihove zahtjeve i zajedno razmisliti o realnim mogućnostima rješenja. Volio bih provesti dan u Studentskom domu i vidjeti kako izgleda njihova svakodnevnica. Sve loše stvari koje uočimo u tom danu nastojat ćemo poboljšati – naveo je Uk.

Prema njegovim riječima, neki od zahtjeva studenata, posebno oni koji se odnose na sanaciju stambenih objekata i sistemske promjene u radu JU Studentski centar Sarajevo, zahtijevaju više vremena, planiranja i koordinacije. Ipak, to ne znači da se neće odmah početi raditi na njima.

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS je već zatražilo da se kroz budžet za 2026. godinu osigura dodatnih 1.200.000 KM za potpunu zamjenu dotrajale kotlovnice u Studentskom naselju Bjelave.

- Ta obnova je dio studentskih zahtjeva i bit će realizovana. Studenti imaju pravo na dostojanstvene uslove života i studiranja i Vlada KS će preuzeti svoj dio odgovornosti da se to ostvari – zaključio je Uk.

Aldin Mešan, predsjednik Udruženja Studentski centar Sarajevo, za „Avaz“ je kazao da su im se javili iz kabineta premijera s kojim bi trebali održati sastanak, ali, naglašava, u Domu Bjelave.

- Nama se najviše zamjerilo jer smo dali rok od pet dana, ali nismo mi nesvjesni situacije, da ne razumijemo da se ne može sve riješiti za taj broj dana, jednostavno tražimo da u tih pet dana povedemo konkretne razgovore i konkretna rješenja. Želimo razgovarati na pravi način o rješavanju problema, a ne na način kako je to ranije bilo, da se samo daju pusta obećanja i na tome ostane – kazao je Mešan.

Proteste i buđenje studenata komentirao je i Imran Pašalić, predsjednik SPUS-a, i kazao da se još razmatra u kojem smjeru žele da idu sastanci s vlastima, šta će konkretno tražiti, ali naglašava da neće odustati od zahtjeva i njihovog ispunjenja.

- Ponudili smo premijeru da posjeti Studentski dom Bjelave, mislimo da je to najbolje mjesto za sastanak. Da iz prve ruke vidi u kakvim uslovima studenti žive, bez da ima potrebu kreirati bilo kakvu sliku iz onoga što studenti govore ili slika koje mediji danima objavljuju. Evo, ako ne vjeruje studentima ni medijima, neka sam dođe i pogleda – naglašava Pašalić.