Potpisani ugovori o sufinansiranju popravke stambenih zgrada u Općini Novi Grad

Općina Novi Grad Sarajevo zajedno sa etažnim vlasnicima i u ovoj godini nastavlja realizaciju projekta zajedničkog finansiranja obnove oštećenih dijelova stambenih zgrada kolektivnog stanovanja.

Načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić potpisao je danas ugovore s upraviteljima zgrada kolektivnog stanovanja o sufinansiranju nužnih popravki na zajedničkim dijelovima stambenih objekata na području općine.

Efendić je naglasio da je održavanje stambenih objekata jedno od najvećih izazova, jer postojeći kantonalni propisi nisu prilagođeni potrebama.

- Zakonodavstvo koje uređuje ovu oblast nije adekvatno vremenu i potrebama u kojima živimo. Zbog problema s naplatom, većina građana nije zadovoljna stanjem objekata, niti upravitelji raspolažu dovoljnim sredstvima za održavanje - kazao je.

Općina Novi Grad je prošle godine pokrenula program putem javnog poziva, kojim se upravitelji i stanari prijavljuju s projektima.

- Veoma je važno da su i stanari spremni učestvovati u sanaciji oštećenja na objektima kolektivnog stanovanja. Nakon što se taj dio završi, potpisujemo ugovore, i ove godine smo izabrali 28 stambenih zgrada, gdje će se vršiti određena intervencija, uglavnom na krovovima, fasadama, stepeništima i instalacijama - rekao je načelnik Efendić.

Vrijednost radova

Ukupna vrijednost radova iznosi oko 360.000 KM, od čega Općina snosi oko 60 posto troškova, a stanari putem upravitelja oko 40 posto.

- Važno je da se upravitelj u ime stanara prijavi i da imaju određeni dio sredstava sa kojima učestvuju, naravno i da projekat ima opravdanost u smislu oštećenja - dodao je načelnik Efendić, naglasivši da svake godine postoji prilika za sve koji prikupe dio sredstava.

Predstavnici upravitelja OKI i Hetig Muhidin Omerović i Suad Alić ocijenili su da je najveći problem nedovoljno aktivno učešće etažnih vlasnika u poslovima upravljanja zgradama.

Minimalne naknade

Pojasnili su da minimalne naknade pokrivaju troškove predstavnika, upravnika i hitnih intervencija, a da je ono što ostane namijenjeno za uštedu kojom raspolažu vlasnici.

Također su kazali da se često podrazumijeva da uplatom minimalnih naknada vlasnici smatraju da su sve obaveze ispunjene i da zgrada može dobiti sve što joj je potrebno.

Muhidin Omerović se zahvalio Općini i općinskom načelniku na javnom pozivu kojim će etažnim vlasnicima i građanima koji su u potrebi pomoći po pitanju nužnih popravki. “Najčešće su to problemi koji se vezuju za krovove, fasade, liftove, te eventualno odvodni sistemi. Iznos minimalne naknade, jedinična cijena po kojoj se računa uplatnica je definisana 0,25 KM po metru kvadratnom, za zgrade bez lifta i 0,38 KM za zgrade sa liftom. I dan danas je ta ista cijena, a zgrade imaju dvostruko veće troškove. Ovakvih poziva će biti sve više. Instalacije su sve starije, krovovi su zastarjeliji, etažni vlasnici ne mogu od redovnih uplata osigurati da pokriju redovne troškove. Etažni vlasnici duguju otprilike 60 miliona , ali ne upraviteljima, nego svojim zgradama. Tih 60 milina bi preporodilo stambeni fond,a problem je što je jedan Komunalni sud i to izuzetno sporo ide”, zaključio je Omerović.

Bit će sanirano 15 krovova, šest fasada, tri stepeništa i dvije nadstrešnice.