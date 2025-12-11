U Maarif International Schools Sarajevo održan veliki humanitarni bazar: Prihod namijenjen Udruženju "Srce za djecu oboljelu od raka"

Danas je u Maarif International Schools Sarajevo održan veliki humanitarni bazar, na kojem je cjelokupan prihod namijenjen Udruženju "Srce za djecu oboljelu od raka". Ovaj događaj okupio je veliki broj posjetilaca i još jednom pokazao koliko zajednica može biti snažna kada se ujedini oko plemenitog cilja.

- Atmosfera u školi bila je ispunjena pozitivnom energijom, osmijesima, solidarnošću i velikodušnošću svih učesnika – od naših najmlađih učenika, njihovih roditelja, do zaposlenika i dragih gostiju. Svako je dao svoj doprinos na jedinstven način, bilo kroz pripremu proizvoda, organizaciju aktivnosti ili jednostavno podržavanjem događaja svojim prisustvom.

Posebnu zahvalnost upućujemo roditeljima naših učenika, koji su još jednom pokazali izuzetnu angažovanost i spremnost da podrže ovakve inicijative. Zahvaljujemo se i našim partnerima koji su nesebično stali uz nas: Pansionu Umoljani, Lumina nakitu, maskotama Team Fun, Srce Shopu, Ordinaciji Zdravo Srce, te frizerskom salonu La'ami, koji je tokom cijelog dana vršio besplatno šišanje za sve koji su željeli donirati kosu u humane svrhe.

Njihova podrška, zajedno s trudom učenika, nastavnika i ostalih zaposlenika škole, učinila je da današnji bazar bude izuzetno uspješan i ispunjen toplinom. Svaka aktivnost, svaki štand i svaki osmijeh dio su jedne veće priče – priče o zajednici koja zna pružiti ruku onima kojima je najpotrebnija.

Sretni smo što smo ovim humanim gestom barem malo doprinijeli vraćanju osmijeha na lica djece koja se hrabro bore s jednom od najtežih bolesti. Ovakvi događaji podsjećaju nas koliko su empatija, podrška i zajedništvo važni i koliko svaka dobra namjera može napraviti veliku razliku.

Zajedno smo pokazali da toplina i dobrota zajednice mogu stvoriti čuda. Hvala svima koji su bili dio ove priče - saopćeno je.