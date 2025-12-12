Nakon što je tri puta padao tender: Firma iz Laktaša organizovati će doček Nove godine u Sarajevu

Nakon dugotrajnog procesa obilježenog poništavanjima i proceduralnim zastojevima, Grad Sarajevo je zaključio javnu nabavku za organizaciju novogodišnjeg dočeka 2026. godine. Ipak, način na koji je posao finaliziran otvorio je niz novih pitanja u javnosti.

Ugovor vrijedan 700.000 KM dodijeljen je firmi „Prorent“ iz Laktaša, i to putem pregovaračkog postupka, bez klasične konkurencije. Ova informacija još uvijek nije zvanično saopćena od strane nadležnih institucija, iako je poznato da je riječ o jedinom ponuđaču u završnoj fazi postupka.



