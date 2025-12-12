Nakon što je tri puta padao tender: Firma iz Laktaša organizovati će doček Nove godine u Sarajevu

Nakon dugotrajnog procesa obilježenog poništavanjima i proceduralnim zastojevima, Grad Sarajevo je zaključio javnu nabavku za organizaciju novogodišnjeg dočeka 2026. godine. Ipak, način na koji je posao finaliziran otvorio je niz novih pitanja u javnosti.
Ugovor vrijedan 700.000 KM dodijeljen je firmi „Prorent“ iz Laktaša, i to putem pregovaračkog postupka, bez klasične konkurencije. Ova informacija još uvijek nije zvanično saopćena od strane nadležnih institucija, iako je poznato da je riječ o jedinom ponuđaču u završnoj fazi postupka.
Podsjetimo, tender je prethodno poništen u tri navrata. Prvi put zbog formalnih nedostataka u prijavama, a potom zbog izostanka ponuda koje bi zadovoljile tražene uslove. Tek u četvrtom pokušaju, svega dvadesetak dana uoči Nove godine, postupak je okončan. U tom trenutku „Prorent“ se pojavio kao jedini zainteresirani ponuđač, uz napomenu da se firma odrekla prava na žalbu.
Takav rasplet praktično je eliminirao element tržišne utakmice, ostavljajući utisak hitnog rješenja po principu „sada ili nikada“. Ujedno je ponovo aktuelizirano pitanje planiranja i transparentnosti, s obzirom na to da se organizacija najvećeg javnog događaja u gradu dovodi u završnicu bez jasnog i otvorenog postupka.
Novogodišnji doček planiran je na prostoru iza Sarajevo City Centra, a kao glavna zvijezda večeri najavljena je hrvatska pjevačica Jelena Rozga.