Od „rekordnih budžeta“ do neviđene finansijske dubioze Kantona Sarajevo: 'Je li Uka stid sebi isplatiti plaću dok djeci nema za užinu?'

Kada je u martu ove godine Skupština Kantona Sarajevo usvojila budžet težak 1,88 milijardi KM, vladajuća Trojka - Narod i pravda, Naša stranka i SDP - slavodobitno je aplaudirala sama sebi. Budžet je proglašen „rekordnim svih rekorda“, historijskim iskorakom i dokazom uspješnog upravljanja Kantonom Sarajevo.

Opozicija je tada upozoravala da je budžet prenapuhan, da se temelji na nerealnim projekcijama prihoda i da Kanton ulazi u ozbiljan fiskalni rizik. Ta upozorenja nisu uvažena. Skupštinska većina nastavila je, kako se danas pokazuje, tvrdoglavo gurati Kanton Sarajevo prema finansijskoj provaliji.

Nemaju za kifle

Već u julu postalo je jasno da novca nema. Projekcije su se urušile, a deficit Kantona Sarajevo do kraja godine procijenjen je na gotovo 300 miliona KM - što se na izmaku godine i obistinilo. Umjesto „rekordnog razvoja“, Kanton je zapao u stanje hronične nelikvidnosti.

Mjesecima kasne gotovo sve isplate. Jedini izuzetak su plaće, koje se uz višednevna kašnjenja ipak uplaćuju. Sve ostalo se čeka.

Među onima koji već više od godinu čekaju su dobitnici Zlatne značke Univerziteta u Sarajevu, kojima još nisu isplaćeni iznosi od 3.000 do 6.000 KM, zavisno od fakulteta. Pisali su i direktno premijeru KS Nihadu Uku, ali odgovor - kao ni novac - nisu dobili.

Finansijska kriza pogodila je i boračke porodice. Kasnile su naknade za troškove dženaza i sahrana boraca, kao i stipendije za djecu šehida i poginulih boraca. Subvencije za vrtiće također su bile dovedene u pitanje, a radnici u Kantonu Sarajevo mjesecima su pokušavali saznati hoće li i kada dobiti regres.

Tek uz hitno kreditno zaduženje, u posljednjem trenutku, regresi su isplaćeni u septembru.

Kao vrhunac apsurda, prošle sedmice su dobavljači koji isporučuju užine školama u produženom boravku najavili obustavu isporuke. Razlog: Kanton Sarajevo im duguje blizu pet miliona KM. Iz Vlade KS je u posljednjem trenutku stigao mail s obećanjem da će dio novca biti uplaćen do 19. decembra, pa su djeca privremeno dobila užine. Šta će biti nakon toga – niko ne zna.

Drugim riječima, vladajuća struktura u Sarajevu dovela je Kanton u situaciju da ne može garantovati ni osnovni obrok djeci u produženom boravku.

Moralni problem

Kantonalni zastupnik Albin Zuhrić u razgovoru za „Avaz“ upozorava da su takozvani „rekordni budžeti“ kojima su se političari iz Trojke hvalili u velikoj mjeri rezultat zaduživanja, a ne realnih prihoda.

- To je kao da neko zaradi hiljadu maraka, pa se još hiljadu zaduži kod lihvara i onda se hvali da ima dvije hiljade – kaže Zuhrić.