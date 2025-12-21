U svečarskom ruhu zasjala zgrada Likovne akademije i šetnica Obala Maka Dizdara

U susret nadolazećim praznicima je u svečarskom ruhu zasjala i zgrada Likovne akademije u Sarajevu.

Smještena u samom srcu grada, Akademija likovnih umjetnosti izdvaja se kao jedna od najljepših arhitektonskih građevina, noseći sa sobom bogatu tradiciju i neprocjenjivo kulturno-historijsko naslijeđe.

Praznična rasvjeta postavljena je i duž šetnice Obala Maka Dizdara, na stubovima javne rasvjete, te zajedno sa već ukrašenim sarajevskim mostovima, stvara čarobnu atmosferu i poseban gradski ambijent.

Poklon je to Grada Sarajeva svojim sugrađanima i posjetiocima, pozivajući ih da na trenutak zastanu, uživaju i podijele radost predstojećih praznika.