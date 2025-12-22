Bečarević: Milionske razlike i haos u budžetu KS za 2026. - ko je lažirao brojke?

Reakcija Almir Bečarević, predsjednika Kantonalnog odbora Stranke za Bosnu i Hercegovinu u Kantonu Sarajevo, povodom razmatranja Prijedloga budžeta Kantona Sarajevo za 2026. godinu, otvara ozbiljna pitanja zakonitosti, fiskalne odgovornosti i mogućih zloupotreba u procesu planiranja javnih finansija.

Bečarević je, u vezi s tačkom 2. dnevnog reda Skupštine KS, podnio prijavu Ured za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo, ukazujući na drastične i neobjašnjive razlike između mišljenja Federalnog ministarstva finansija i prijedloga budžeta koji je uputilo kantonalno Ministarstvo finansija.

Zakon jasan - praksa suprotna

Kako podsjeća Bečarević, Zakon o budžetima u Federaciji BiH izričito nalaže da kantonalno ministarstvo finansija, prije upućivanja nacrta ili prijedloga budžeta, mora pribaviti mišljenje Federalnog ministarstva finansija o planiranim prihodima i primjeni fiskalnog pravila.

Međutim, mišljenje Ministarstvo finansija Federacije BiH od 10. decembra 2025. godine i brojevi koji se nalaze u prijedlogu Budžeta KS za 2026. godinu – uopće se ne podudaraju.

Milionske razlike u prihodima

Prema federalnom mišljenju, planirani prihodi od indirektnih poreza iznose 593,8 miliona KM, dok Ministarstvo finansija KS u prijedlogu budžeta planira čak 700,4 miliona KM – više za preko 106 miliona KM.

Slična razlika postoji i kod poreza na dohodak: Federalno ministarstvo projicira 361,4 miliona KM, dok kantonalni prijedlog predviđa 456,4 miliona KM, odnosno skoro 95 miliona KM više.

Kod poreza na dobit razlika iznosi oko 35 miliona KM - federalna projekcija je 209,7 miliona KM, dok KS planira 244,8 miliona KM.

Razilaženje i kod ukupnih prihoda i rashoda

Bečarević navodi da ukupni prihodi prema mišljenju Federalnog ministarstva finansija iznose 1,51 milijardu KM, dok prijedlog Budžeta KS predviđa 1,62 milijarde KM.

Na rashodnoj strani razlike su još izraženije: Federalno ministarstvo procjenjuje rashode na 1,36 milijardi KM, dok KS planira čak 1,55 milijardi KM.

Posljedica ovakvog planiranja je i različit budžetski saldo – prema federalnom mišljenju, suficit bi trebao iznositi 146,7 miliona KM, dok prijedlog Budžeta KS pokazuje svega 103,7 miliona KM.

Ključno pitanje: šta je poslano Federaciji, a šta Skupštini?

Posebno zabrinjava činjenica da je federalno mišljenje izdano istog dana kada je kantonalno Ministarstvo finansija poslalo dopis.

„Postavlja se pitanje šta je tačno dostavljeno Ministarstvu finansija Federacije BiH, a šta je potom upućeno Skupštini Kantona Sarajevo“, navodi Bečarević, dodajući da se ovim direktno dovodi u pitanje validnost datog federalnog mišljenja.

Potpuni haos kod zaduženja

Bečarević posebno upozorava na konfuziju oko zaduživanja Kantona Sarajevo u 2026. godini. U prijedlogu budžeta planirano je 311 miliona KM domaćeg zaduživanja, što je gotovo 200 miliona KM više u odnosu na nacrt.

Unutar tog iznosa nalazi se i 189 miliona KM direktnog ino zaduživanja, dok Zakon o izvršenju budžeta KS predviđa sasvim druge limite:

- do 122 miliona KM domaćeg zaduženja

- do 350 miliona KM zaduženja kod ino kreditora

Dodatni problem predstavlja i dopis Pravobranilaštva KS, u kojem se navode potpuno treći iznosi - 10,2 miliona KM domaćeg i 63,9 miliona KM ino zaduženja.

„Koji je iznos tačan?“, pita Bečarević, navodeći čak šest različitih cifara koje se pojavljuju u zvaničnim dokumentima.

Budžet na izmišljenim prihodima i novim dugovima

Prema Bečarevićevim riječima, Budžet KS za 2026. godinu je, kao i budžet za 2025, zasnovan na izmišljenim prihodima i agresivnom kreditnom zaduživanju koje iznosi između 20 i 30 posto planiranih prihoda.

S obzirom na to da je Kanton Sarajevo već zadužen sa više od 850 miliona KM, novo zaduženje vodi ka ukupnom dugu većem od milijardu KM.

Zašto prijava ide Uredu za borbu protiv korupcije?

Bečarević naglašava da se budžetska inspekcija nalazi u sastavu kantonalnog Ministarstva finansija, zbog čega je upitna njena nezavisnost. Zbog toga je prijava podnesena Uredu za borbu protiv korupcije, uz zahtjev da se analiza izvrši uz asistenciju Federalnog ministarstva finansija.

Zaključak Bečarevića je jasan: Kanton Sarajevo se nalazi u stanju ozbiljnog finansijskog nereda, obilježenog izmišljanjem prihoda, nekontrolisanim rashodima i netransparentnim zaduženjima.

Budžet za 2025. godinu već je pokazao posljedice ovakve politike. Nastaviti istim putem u 2026. godini, poručuje Bečarević, nije samo politički neodgovorno - već i zakonski duboko problematično.