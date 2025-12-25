Nevjerovatna situacija u Radićevoj: Po cijeli dan i noć trešti pjesma od Indexa 'Da sam ja netko', stanari izludjeli

U Radićevoj ulici već danima ne svijetle samo novogodišnje lampice - trešti i muzika. I to ne simbolično, ne u prolazu, nego satima, bez prekida, svakog dana od poslijepodneva do kasne večeri. Pjesma "Da sam ja neko" grupe Indexi, razvučena preko cijele ulice, pretvorena je iz sentimentalnog klasika u zvučni pritvor za sve koji tu žive.

Problem nije u pjesmi. Problem je u glasnoći, trajanju i potpunom odsustvu mjere. Stanari okolnih zgrada nemaju način da se zaštite: ni zatvoreni prozori, ni zimski zidovi ne pomažu. Zvuk prolazi kroz stanove, prekida razgovore, onemogućava odmor i normalan život (u šta se možete uvjeriti iz vide). Ono što se predstavlja kao „praznična atmosfera“ u praksi je višednevno, kontinuirano uznemiravanje.



