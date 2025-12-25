Srđan Mandić "riješio" problem Radićevoj ulici: Osim Indexa puštat ćemo i neke druge autore i bendove

Nakon što je u Radićevoj ulici u Sarajevu postavljena instalacija sa stihovima legendarne grupe Indexi, dio stanara ove ulice požalio se zbog glasne muzike koja im ometa svakodnevnicu. O ovom problemu oglasio se načelnik Općine Centar Srđan Mandić.

Naime, na instalacijama su ispisani stihovi pjesme "Da sam ja netko", a problem za dio stanara stvara muzika koja se kako tvrde pušta bez mjere, kontrole ili prekida.

"Muzika je toliko glasna da stanari okolnih zgrada nemaju nikakav način da se zaštite čak ni usred zime, s čvrsto zatvorenim prozorima", naveli su.