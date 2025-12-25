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STANARI SE ŽALE

Srđan Mandić "riješio" problem Radićevoj ulici: Osim Indexa puštat ćemo i neke druge autore i bendove

Svaki dan, u periodu od 17 do 21 sat biće emitovana muzika Indexa, ali i nekih drugih sarajevskih autora i bendova, poručio Mandić

Avaz

D. H.

25.12.2025

Nakon što je u Radićevoj ulici u Sarajevu postavljena instalacija sa stihovima legendarne grupe Indexi, dio stanara ove ulice požalio se zbog glasne muzike koja im ometa svakodnevnicu. O ovom problemu oglasio se načelnik Općine Centar Srđan Mandić.

Naime, na instalacijama su ispisani stihovi pjesme "Da sam ja netko", a problem za dio stanara stvara muzika koja se kako tvrde pušta bez mjere, kontrole ili prekida.

"Muzika je toliko glasna da stanari okolnih zgrada nemaju nikakav način da se zaštite čak ni usred zime, s čvrsto zatvorenim prozorima", naveli su.

Stanari su naveli da se jedna pjesma pušta već tri dana zaredom u periodu od oko 15 do 22:30 sata. Oni su pozvali nadležne da odmah reaguju, a shodno tome načelnik Općine Centar Srđan Manić za Klix.ba pojasnio je da će doći do promjena.

"Odlučili smo ove godine dati svojevrsni omaž pjevaču Davorinu Popoviću i 'Indexima'. Svaki dan, u periodu od 17 do 21 sat biće emitovana muzika Indexa, ali i nekih drugih sarajevskih autora i bendova. Jačina zvuka će biti podešena na način da nikome ne stvara nelagodu", naveo je Mandić.

Također, predsjedavajući vijeća Grada Sarajevo Alen Girt ranije je kazao da će se u narednom periodu raditi na pronalasku najboljeg rješenja za sve.

# INDEXI
# MUZIKA
# SRĐAN MANDIĆ
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