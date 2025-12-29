Izmjena režima saobraćaja u Sarajevu za doček Nove godine: Evo koje će ulice biti privremeno zatvorene

Na zahtjev Gradske uprave Grada Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo dalo je saglasnost za privremenu izmjenu režima saobraćaja radi održavanja javnog dočeka Nove 2026. godine, koju će vršiti policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.

U srijedu, 31.12.2025. godine od 14.30 sati, pa do 01.01.2026. godine do 06.00 sati bit će privremeno obustavljen saobraćaj u ulicama Kotromanića, Kalmija Baruha, dr. Safeta Mujića, Vrbanja, Mustajbega Fadilpašića, Vilsonovo šetalište, te u servisnoj saobraćajnici oko tržnog centra. Ulicama Franje Račkog i dr. Safeta Mujića saobraćaj će biti dozvoljen dvosmjerno, naročito u dijelu usmjeravanja vozila u ulicu Zmaja od Bosne.

Građanke i građane Kantona Sarajevo, kao i sve goste, napominjemo da su od 15. decembra, pa sve do 15. januara, na snazi pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, s posebnim akcentom na upravljanje motornim vozilom pod utjecajem alkohola i upravljanje vozilom prije sticanja prava na upravljanje vozilom, saopćeno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.