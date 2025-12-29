Usvojen budžet Kantona Sarajevo od 2 milijarde: Planirano i povećanje plata zaposlenih u javnom sektoru

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je budžet za 2026. godinu u iznosu od 1,9 milijardi KM.

Zastupnici Smiljana Viteškić, Admela Hodžić, Marijela Hašimbegović, Ilijaz Pilav, Admela Hodžić, Vedrana Vujović i Klub zastupnika SDA uputili su nekoliko amandmana na budžet za 2026. godinu.

Vlada KS nije prihvatila ove amandmane pa se o njima glasalo i na sjednici Skupštine KS. Međutim, kantonalni zastupnici nisu prihvatili nijedan amandman.

Šta donosi novi budžet

Vlast poručuje da je budžet za 2026. godinu koncipiran s ciljem očuvanja fiskalne stabilnosti KS, nastavka realizacije kapitalnih projekata, urednog izvršavanja socijalnih obaveza i stabilnog finansiranja kantonalnih funkcija.

Budžetom je predviđeno i uvećanje osnovice za obračun plata zaposlenih u javnom sektoru za pet posto.

Osim toga, ističu da njihov fokus ostaje na ulaganju u saobraćajnu infrastrukturu - puštanje u rad pruge do Hrasnice i otvaranje tunela Kobilja Glava,

Kako su kazali, nastavit će sa subvencioniranjem vrtića, osiguravanjem besplatnog javnog prevoza, rekonstrukcijom i opremanjem škola. Posebno je izdvojena izgradnja nove osnovne škole na Stupu, Muzeja savremene umjetnosti Ars Aevi, završetak Univerzitetske biblioteke te obnova fasade Narodnog pozorišta.

Ukupno 39 tačaka

Na dnevnom redu današnje sjednice Skupštine KS bilo je ukupno 39 tačaka, a zastupnici su, osim o budžetu, raspravljali i o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja KS za 2026. godinu, Prijedlogu rada Skupštine KS za 2026. godinu te Prijedlogu odluke o usvajanju Strategije razvoja zdravstva KS za 2025-2030.

Na dnevnom redu su i izvještaji o radu vlade za 2023. i 2024. godinu i izvještaji o poslovanju 13 zdravstvenih ustanova u KS, kao i Zavoda za zdravstveno osiguranje KS. Zatim, izvještaji o radu kantonalnih javnih preduzeća i ustanova za 2024. godinu i drugih javnih institucija.