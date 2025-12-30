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INKLUZIJA

Štićenici Zavoda Pazarić održali novogodišnju priredbu

Uz praznični program i prisustvo zvaničnika, štićenici Zavoda Pazarić pokazali kreativnost, talenat i poruku da su djeca s poteškoćama u razvoju jedna

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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D. H.

30.12.2025

U Zavod Pazarić danas je održana svečana novogodišnja priredba u kojoj su učestvovali štićenici ove ustanove. Uz bogat program i prazničnu atmosferu, priredba je još jednom pokazala kreativnost, trud i potencijal djece i mladih s poteškoćama u razvoju.


Priredbi je prisustvovao i Nihad Uk, koji je istakao značaj ovakvih susreta i poruka koje nose.

„Jedna lijepa aktivnost. Na poziv rukovodstva ustanove došao sam da ove lijepe trenutke proslavimo sa štićenicima, da im poželimo Novu godinu i da napunimo baterije, jer svaki dolazak u Pazarić napuni baterije i čovjeka podsjeti na neke mnogo važnije stvari koje se kroz dnevne obaveze i dnevnu politiku zaborave“, kazao je Uk.

O samoj priredbi govorila je i Amra Bučan, naglašavajući važnost inkluzije i podrške.

„Danas obilježavamo svečanu priredbu. Djeca su povodom novogodišnjih praznika pripremila repertoar koji ćete imati priliku vidjeti. Ovo su djeca s invaliditetom i poteškoćama u razvoju, ali jednako bitna i jednako važna. Imaju mogućnosti – samo im ih trebamo dozvoliti“, poručila je Bučan.

Novogodišnja priredba u Zavodu Pazarić još jednom je podsjetila da inkluzija, pažnja i razumijevanje nisu samo društvena obaveza, već i prilika da se prepoznaju i podrže sposobnosti onih koji to najviše zaslužuju.

# ZAVOD PAZARIĆ
# NIHAD UK
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