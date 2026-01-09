Član Naše stranke opisao uzbudljivo iskustvo čišćenja snijega: Ja sam pao, ali žene su nastavile, imaju puno više snage

- Čistio sam kao i svi ispred svog nebodera i svoje škole. Takav je red. Nisam se ni slikao, ni mislio o tome jer sam se slomio. Danas je ipak bilo ludo, nezaboravno i zapamtiti ću ovo za života. Čeku smo entuzijastično očistili, led porazbijali, izlopatali i sredili koliko se može. Predsjedništvo je već druga priča. Led dublji, nosiš snijeg mnogo dalje – opisao je Jusfuović.

Nakon kolapsa koji je Sarajevo doživjelo nakon pada snijega, članovi Naše stranke jučer su organizovali akciju čišćenja u Titovoj ulici u Sarajevo. Navedenim poduhvatom posebno je bio impresioniran član ove stranke u Novom Sarajevu Haris Jusufović, kojem je držanje lopate i čišćenje snijega, prema svemu sudeći, bilo posve novo iskustvo u životu.

Ipak, Jusufović je priznao da je pao i da su žene puno više imale snage nego da on da čisti.

Kad sam pao, vidio sam žene koliko mogu još pa i ja se trudim. Toliko snage u njima da se završi posao. Merima, Vildana, Hena, Nejra, Duška, Jasmina, Amina, Ilma, Sabina i druge.

Kaže Duška "sad ćemo Marin Dvor". Hajmo sutra reko, slomili smo se. To su naše žene, bolje od nas – istakao je Jusufović.

Ako je jedan dan s lopatom bio dovoljan da se pretvori u ličnu epopeju, možda je problem manje u snijegu, a više u tome koliko su se rijetko do sada susretali sa stvarnim poslom.