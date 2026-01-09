Član Naše stranke opisao uzbudljivo iskustvo čišćenja snijega: Ja sam pao, ali žene su nastavile, imaju puno više snage

Nakon kolapsa koji je Sarajevo doživjelo nakon pada snijega, članovi Naše stranke jučer su organizovali akciju čišćenja u Titovoj ulici u Sarajevo. Navedenim poduhvatom posebno je bio impresioniran član ove stranke u Novom Sarajevu Haris Jusufović, kojem je držanje lopate i čišćenje snijega, prema svemu sudeći, bilo posve novo iskustvo u životu.
- Čistio sam kao i svi ispred svog nebodera i svoje škole. Takav je red. Nisam se ni slikao, ni mislio o tome jer sam se slomio. Danas je ipak bilo ludo, nezaboravno i zapamtiti ću ovo za života. Čeku smo entuzijastično očistili, led porazbijali, izlopatali i sredili koliko se može. Predsjedništvo je već druga priča. Led dublji, nosiš snijeg mnogo dalje – opisao je Jusfuović.