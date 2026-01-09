Muftija Grabus pokrenuo obnovu nišana braće Morića: Sjećanje na borbu za istinu i pravdu traje

Muftija sarajevski prof. dr. Nedžad Grabus je u četvrtak, 8. januara, u Sarajevu s predstavnicima kulturnih i stručnih institucija razgovarao o sanaciji i zaštiti nišana braće Morića, posebno važnih historijskih ličnosti u kolektivnom pamćenju Bošnjaka.

Sastanak je održan s jednim od najuglednijih bosanskogercegovačkih historičara prof. dr. Enverom Imamovićem, direktorom Gazi Husrev-begove biblioteke mr. Dženanom Handžićem i direktorom Jedilera Malikom Šljivom. Fokus sastanka bila je revitalizacija, sanacija i zaštita kulturnog naslijeđa, nišana i santrača, kamenih ploča, na kaburu braće Morića – rahmetli Mehmed-age i Ibrahim-age.





Ova generacija to mora učiniti

“Sarajevo i Bosna i Hercegovina imaju puno poznatih osoba, neke su posebno prepoznatljive kroz svijest ljudi o njihovom djelovanju u određenom periodu. Pogotovo u periodu kada se ljudi suprotstave nekom zulumu ili nasilju koje se provodi na nekom području, kao što je to bilo u 18. stoljeću, kada su braća Morići bili žrtve tadašnjeg nasilja jednog koruptivnog činovničkog aparata koji se suprotstavljao čak centralnim (osmanskim) vlastima iz Istanbula”, kazao je muftija Grabus.

Kada rahmetli Safet Isović izvodi pjesmu Braća Morići, podsjeća dr. Grabus, ona postaje umjetnost, ulazi u narod, ali većina ljudi se i ne zapita gdje su uopće ukopani braća Morići.

“Ukopani su u haremu Vekil-haračove Hadžijske džamije u Sarajevu i vakat je da ova generacija obnovi njihove nišane, da se postavi informativna tabla koja će svim dobronamjernim posjetiteljima u Sarajevu, turistima, svima koji žive u ovom lijepom gradu biti podsjetnik na ljude koji su stajali uz bosansku sirotinju i htjeli pokazati tada da je borba za istinu i pravdu vrijednost koja uvijek traje”, zaključuje muftija Grabus.

Podrška stručnjaka

Kako je prenio portal Preporod.info, prof. dr. Enver Imamović veliki je poznavalac historije i kulturnog naslijeđa Sarajeva i Bosne i Hercegovine, a objavio je i roman pod naslovom Pogibija braće Morića. Iskazao je podršku navedenim aktivnostima i naglasio važnost saradnje s relevantnim institucijama i stručnjacima u realizaciji projekta.

Direktor Gazi Husrev-begove biblioteke mr. Dženan Handžić podržao je plan aktivnosti i odobrio angažman stručnjaka i uposlenika Biblioteke koji se bave zaštitom kulturnog naslijeđa u Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini. Također, i direktor Jedilera Malik Šljivo potvrdio je spremnost učešća u sanaciji nišana braće Morića i pripremi informativne table o njihovom životu.

Zaključeno je da Muftijstvo sarajevsko organizira sastanke s nadležnim ustanovama i provede potrebne procedure za realizaciju navedenih sadržaja, kao i da se nastavi sa sanacijom ostalih nišana poznatih Sarajlija koji su ukopani u ovom mezarju. Danas je najavljeno i da će početkom marta ove godine biti održano predavanje o braći Morićima, na kojem će o ovim znamenitim Bošnjacima govoriti prof. Enver Imamović. Također, u tom periodu će u Hadžijskoj džamiji biti proučena i hatma-dova braći Morićima.