Tješi li se Sarajevo pričom o svom „šarmu“, dok se centar pretvara u buvljak: Evropski ili bliskoistočni grad?

Tješi li se Sarajevo pričom o svom „šarmu“, dok se centar grada pretvara u buvljak, noć u tišinu, a ambicija u sjećanje. Izjava profesora Šaćira Filandre o gradu u kojem „nema gdje prošetati bundu“ otvorila je pitanje koje se uporno gura pod tepih: da li je Sarajevo izgubilo urbanu elitu – ili je svjesno zamijenilo kriterije? O ovoj temi razgovarali smo s Danijalom Hadžovićem, novinarom i autorom teksta koji je snažno uzburkao javnost, te Harisom Pašovićem, režiserom koji decenijama poznaje puls ovog grada i njegove kulturne uspone i padove.

Hadžović smatra da Sarajevo i dalje ima sloj pristojnih ljudi, ali da ta elita nije dovoljno snažna da prevlada u ukupnoj slici grada. Kako kaže, iz godine u godinu vidi samo pogoršanja. Provincijalizacija grada „Uvijek ima sloj pristojnih ljudi, ali ta elita nije dovoljno jaka da prevlada. Ja vidim samo pogoršanja iz godine u godinu. Šta je razlika između jednog grada i provincije? Samo mogućnosti koje nudi jedan grad“, kaže Hadžović. Kao primjer navodi da uspjeh u određenim profesijama zavisi od toga koliko grad pruža prilika. „Recimo, ukoliko želite da budete uspješna voditeljica, ne možete u jednom selu. Koju grupu znate koja je stekla popularnost, a iz Sarajeva je? Vi imate da mlade, uspješne djevojke moraju pjevati u Beogradu, da iz Beograda prave karijere. Slična je situacija i sa glumcima. Sarajevo više nema mogućnosti koje su bile 80-ih godina. To se sve odražava i u garderobi“, ističe Hadžović. S druge strane, Pašović ukazuje na nedostatak kulturne infrastrukture i izostanak ozbiljne strategije razvoja grada. „Mi imamo jedan džez klub u cijelom gradu. Sada nema strategije za razvoj grada i to je jedan prilično veliki problem. Mi samo slušamo kako se zastupnici vrijeđaju, a ne da razvijaju model grada“, kaže Pašović.