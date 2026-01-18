Tješi li se Sarajevo pričom o svom „šarmu“, dok se centar pretvara u buvljak: Evropski ili bliskoistočni grad?

Tješi li se Sarajevo pričom o svom „šarmu“, dok se centar grada pretvara u buvljak, noć u tišinu, a ambicija u sjećanje. Izjava profesora Šaćira Filandre o gradu u kojem „nema gdje prošetati bundu“ otvorila je pitanje koje se uporno gura pod tepih: da li je Sarajevo izgubilo urbanu elitu – ili je svjesno zamijenilo kriterije?
O ovoj temi razgovarali smo s Danijalom Hadžovićem, novinarom i autorom teksta koji je snažno uzburkao javnost, te Harisom Pašovićem, režiserom koji decenijama poznaje puls ovog grada i njegove kulturne uspone i padove.
Hadžović smatra da Sarajevo i dalje ima sloj pristojnih ljudi, ali da ta elita nije dovoljno snažna da prevlada u ukupnoj slici grada. Kako kaže, iz godine u godinu vidi samo pogoršanja.
Provincijalizacija grada
„Uvijek ima sloj pristojnih ljudi, ali ta elita nije dovoljno jaka da prevlada. Ja vidim samo pogoršanja iz godine u godinu. Šta je razlika između jednog grada i provincije? Samo mogućnosti koje nudi jedan grad“, kaže Hadžović.
Kao primjer navodi da uspjeh u određenim profesijama zavisi od toga koliko grad pruža prilika.
„Recimo, ukoliko želite da budete uspješna voditeljica, ne možete u jednom selu. Koju grupu znate koja je stekla popularnost, a iz Sarajeva je? Vi imate da mlade, uspješne djevojke moraju pjevati u Beogradu, da iz Beograda prave karijere. Slična je situacija i sa glumcima. Sarajevo više nema mogućnosti koje su bile 80-ih godina. To se sve odražava i u garderobi“, ističe Hadžović.
S druge strane, Pašović ukazuje na nedostatak kulturne infrastrukture i izostanak ozbiljne strategije razvoja grada.
„Mi imamo jedan džez klub u cijelom gradu. Sada nema strategije za razvoj grada i to je jedan prilično veliki problem. Mi samo slušamo kako se zastupnici vrijeđaju, a ne da razvijaju model grada“, kaže Pašović.
Hadžović se nadovezuje tvrdnjom da je Sarajevu potreban red i jasan plan razvoja, koji bi odredio namjenu gradskih zona i dao strukturu urbanom prostoru.
Urbani red
„Mora biti neki red u gradu. U gradu nema plana koji će reći koji je kvart za hranu, koji za radnje, koji za umjetnost. Glavne ulice ovog grada izgledaju užasno. Fasade su katastrofa, padaju komadi fasade na ulici. Ne postoji inspekcija koja može natjerati da se poprave fasade. Padaju komadi fasade, izlozi polupani, radnje prazne“, naglašava Hadžović.danijel hadzovic haris pasovic
Pašović smatra da se na kulturi ne radi dovoljno, što dodatno doprinosi osjećaju stagnacije i gubitka urbanog identiteta.
„Na kulturi se ne radi dovoljno“, poručuje Pašović.
Hadžović, međutim, posebno apostrofira noćni život, tvrdeći da Sarajevo nakon ponoći postaje prazno i tiho.
„Sarajevo u 12 je prazno. Kao Afganistan smo, ne izlazimo iz kuća. Mi imamo pogrešno oponašanje Bliskog istoka. U Sarajevu ugostiteljskim objektima je zabranjeno raditi iza 11, treba komisija da dozvoli da neko radi iza 11. To znači da u Sarajevu nema noćnog života“, kaže Hadžović