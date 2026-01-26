Ko je Kemo Zilić, osumnjičeni pomoćnik minstrice Hota-Muminović: Teško je reći

U prostorije MUP-a KS dovodeni su osumnjičeni u akciji "Abastergo", nakon akcije koja je provedena na 15 lokacija na području KS.

Među njima se nalazi i stanoviti Kemo Zilić, pomoćnik ministrice Naide Hote-Muminović u Ministarstvu odgoja i obrazovanja za sektor saobraćaja i edukacije.



Mimo funkcije, o Ziliću je teško bilo kakve podrobnije javno dostupne informacije i uspjehe naći. Riječ je o osobi bez javnog političkog profila, bez javnih istupa, bez kolumni, bez stručnih tekstova, bez vidljivih tragova rada u oblasti obrazovne ili saobraćajne politike. Njegovo ime se ne pojavljuje u javnim raspravama o reformi obrazovanja, nastavnim planovima, kurikularnim promjenama ili sistemskim problemima školstva u Kantonu Sarajevo.

Prema dostupnim podacima, Kemo Zilić je diplomirao 1997. godine na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu. Tema njegovog diplomskog rada bila je „Proračun staničnih kapaciteta granične stanice Čapljina“, što ga stručno svrstava u usko tehnički, željezničko-saobraćajni profil.

Na njegovom Linkdin profilu jedini podatak koji se može naći je da je zamjenik minstrice Hote-Muminović. Prethodno je radio u Ministarstvu saobraćaja KS.