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Ko je Kemo Zilić, osumnjičeni pomoćnik minstrice Hota-Muminović: Teško je reći

Zilić je tipičan primjer nevidljivog državnog uposlenika: bez biografije koja bi izazvala pažnju

Kemo Zilić. TVSA Screenshot

Danijal Hadzovic
Piše: Danijal Hadzovic

26.1.2026

U prostorije MUP-a KS dovodeni su osumnjičeni u akciji "Abastergo", nakon akcije koja je provedena na 15 lokacija na području KS.

Među njima se nalazi i stanoviti Kemo Zilić, pomoćnik ministrice Naide Hote-Muminović u Ministarstvu odgoja i obrazovanja za sektor saobraćaja i edukacije.

Mimo funkcije, o Ziliću je teško bilo kakve podrobnije javno dostupne informacije i uspjehe naći. Riječ je o osobi bez javnog političkog profila, bez javnih istupa, bez kolumni, bez stručnih tekstova, bez vidljivih tragova rada u oblasti obrazovne ili saobraćajne politike. Njegovo ime se ne pojavljuje u javnim raspravama o reformi obrazovanja, nastavnim planovima, kurikularnim promjenama ili sistemskim problemima školstva u Kantonu Sarajevo.

Prema dostupnim podacima, Kemo Zilić je diplomirao 1997. godine na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu. Tema njegovog diplomskog rada bila je „Proračun staničnih kapaciteta granične stanice Čapljina“, što ga stručno svrstava u usko tehnički, željezničko-saobraćajni profil. 

Na njegovom Linkdin profilu jedini podatak koji se može naći je da je zamjenik minstrice Hote-Muminović. Prethodno je radio u Ministarstvu saobraćaja KS.

Zilić je tipičan primjer nevidljivog državnog uposlenika: bez biografije koja bi izazvala pažnju, bez stručnog autoriteta koji bi tražio legitimitet u javnosti, ali s dovoljno administrativnog staža da se uklopi u sistem u kojem se kadrovi ne biraju po javnoj prepoznatljivosti, nego po sposobnosti da ne talasaju.

Takvi profili su u Bosni i Hercegovini ne samo uobičajeni, nego i poželjni. Diskretni, tihi, bez jasnih stavova i bez potrebe da objašnjavaju kako su i zašto dospjeli na pozicije moći. Idealni za sistem u kojem funkcija ne podrazumijeva odgovornost prema javnosti, nego lojalnost prema hijerarhiji.

Podjsetimo, Tužilaštva KS Zilića i ostale uhapšene tereti za uzimanje mita od kandidata koji su polagali vozački ispit - navela je ranije portparolka Tužilaštva KS Azra Bavčić.

# KANTON SARAJEVO
# NAIDA HOTA-MUMINOVIĆ
# KEMO ZILIĆ
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