Muke stanara Aerodromskog Naselja: Rent-a-car agencije i posjetioci okupirali parking, Općina bez konkretnog odgovora

Stanari ulice Šefika Dorića u sarajevskom Aerodromskom Naselju već duže vrijeme suočavaju se s ozbiljnim problemom nelegalnog i haotičnog parkiranja, koje im, kako tvrde, onemogućava normalan život i korištenje osnovnog stanarskog prava – parkiranja u vlastitoj ulici.

Okupiran parking prostor

Kako je za naš portal izjavio jedan od stanara, Jasmin Mujić, problem je posebno izražen na dijelu ulice koji se nalazi prekoputa Međunarodnog aerodroma Sarajevo, gdje su, prema njegovim riječima, parking prostor „okupirale“ rent-a-car agencije i taksi prijevoznici.

- Taj dio je bukvalno preuzet. Vozila stoje danima, nekad i po pet do sedam dana ili duže. Ljudi dođu, ostave automobile i odu. Mi onda ne možemo ni prići, ni parkirati, ni normalno funkcionisati – kaže Mujić.

Prema navodima stanara, na tom prostoru se svakodnevno nalazi između 20 i 30 vozila, iako parking nije označen, nema saobraćajne signalizacije niti ikakvih znakova koji bi ukazivali na dozvoljeno parkiranje, što, kako tvrde, upućuje na nelegalno korištenje javne površine.

Stanari su se više puta obraćali Općini Novi Grad, potpisivali peticije i pokušavali institucionalno riješiti problem. Međutim, odgovori koje su dobijali, tvrde, bili su neodređeni.

- Rečeno nam je da se problem rješava „na globalnom nivou“ i da će doći na red u nekom narednom periodu. Ali niko ne zna kada. U međuvremenu, stanje je sve gore – navodi Mujić.