Muke stanara Aerodromskog Naselja: Rent-a-car agencije i posjetioci okupirali parking, Općina bez konkretnog odgovora

Stanari tvrde da su ostali bez osnovnog prava na parking, dok institucije mjesecima nude samo neodređene odgovore

Piše: Danijal Hadzovic

30.1.2026

Stanari ulice Šefika Dorića u sarajevskom Aerodromskom Naselju već duže vrijeme suočavaju se s ozbiljnim problemom nelegalnog i haotičnog parkiranja, koje im, kako tvrde, onemogućava normalan život i korištenje osnovnog stanarskog prava – parkiranja u vlastitoj ulici.

Okupiran parking prostor

Kako je za naš portal izjavio jedan od stanara, Jasmin Mujić, problem je posebno izražen na dijelu ulice koji se nalazi prekoputa Međunarodnog aerodroma Sarajevo, gdje su, prema njegovim riječima, parking prostor „okupirale“ rent-a-car agencije i taksi prijevoznici.

- Taj dio je bukvalno preuzet. Vozila stoje danima, nekad i po pet do sedam dana ili duže. Ljudi dođu, ostave automobile i odu. Mi onda ne možemo ni prići, ni parkirati, ni normalno funkcionisati – kaže Mujić.

Prema navodima stanara, na tom prostoru se svakodnevno nalazi između 20 i 30 vozila, iako parking nije označen, nema saobraćajne signalizacije niti ikakvih znakova koji bi ukazivali na dozvoljeno parkiranje, što, kako tvrde, upućuje na nelegalno korištenje javne površine.

Stanari su se više puta obraćali Općini Novi Grad, potpisivali peticije i pokušavali institucionalno riješiti problem. Međutim, odgovori koje su dobijali, tvrde, bili su neodređeni.

- Rečeno nam je da se problem rješava „na globalnom nivou“ i da će doći na red u nekom narednom periodu. Ali niko ne zna kada. U međuvremenu, stanje je sve gore – navodi Mujić.

Upućena peticija. Screenhsot

Improvizovane metode

Zbog izostanka konkretnih rješenja, stanari su, kako priznaju, bili primorani posezati i za improvizovanim metodama.

- Došli smo u situaciju da sami stavljamo korpe i prepreke, što nije uredu, ali nemamo izbora. To je privremeno rješenje i znamo da neće trajati – kaže Mujić.

U zvaničnoj peticiji, koju su uputili Općini Novi Grad, PU Novi Grad i Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo, stanari traže hitno rješavanje problema kroz postavljanje adekvatne saobraćajne signalizacije – bilo uvođenjem dozvoljenog parkiranja za stanare u jednosmjernoj ulici Šefika Dorića, bilo označavanjem parking mjesta na velikom parkingu u produžetku ulice (ulica Andreja Andrejevića), koji, kako navode, pripada naselju, a ne privatnim firmama koje na javnoj površini ostvaruju profit.

Redakcija je kontaktirala Općinu Novi Grad s upitom o ovom problemu, međutim, do zaključenja ovog broja odgovor nismo dobili.

Dodatni revolt

Dodatni revolt izazvala je i činjenica da su, prema tvrdnjama stanara, policijski službenici u posljednja dva dana kažnjavali upravo stanare u jednosmjernoj ulici Šefika Dorića, dok se nelegalno parkiranje na velikom parkingu, koji su „prisvojile“ rent-a-car agencije, nije sankcionisalo.

# PARKING
# AERODROMSKO NASELJE
# SARAJEVO
