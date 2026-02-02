Izmjena režima saobraćaja zbog izgradnje tramvajske pruge od 2. februara do 7. marta

Zbog izvođenja radova na izgradnji tramvajske pruge Hrasnica – Ilidža, u periodu od 2. februara do 7. marta doći će do izmjene u odvijanju javnog gradskog prijevoza.

Tako će autobuska linija Ilidža-Butmir-Kotorac saobraćati redovnom trasom, uz poštivanje saobraćajne signalizacije i privremene regulacije saobraćaja.

Autobuske linije Ilidža-Sokolović Kolonija i Ilidža-Hrasnica-Famos će saobraćati izmijenjenom trasom, odnosno ulicama Rustem-pašina i Hrasnička cesta.

Iz KJKP Gradski saobraćaj d.o.o. mole građane za strpljenje i razumijevanje.