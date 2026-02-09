Skupština KS razmatra Nacrt zakona o podršci ulaganjima od strateškog značaja za privredu

Skupština Kantona Sarajevo danas će na sjednici razmatrati Nacrt zakona o podršci ulaganjima od strateškog značaja za privredu Kantona Sarajevo.

U obrazloženju zastupnicima Skupštine, ministar privrede KS Zlatko Mijatović kazao je da Kanton Sarajevo mora biti mjesto gdje se investicije isplate, gdje se inovacije podstiču, gdje se ljudski potencijal razvija, a privredni subjekti imaju jasna pravila i predvidivo poslovno okruženje.

Dodao je da privreda još uvijek nosi teret strukturalnih ograničenja, preveliki je pritisak na javni sektor, još uvijek niske investicije, slaba izvozna moć i nedovoljna produktivnost. Stoga su razlozi za donošenje ovog zakona, po njegovom obrazloženju, više nego jasni.

- Imamo ogromne potencijale, talentovane ljude, strateški položaj, poduzetnike koji žele rasti, investitore koji žele ući na ovo tržište. Zato im je potreban stabilan okvir, instrument sigurnosti i signal da su dobrodošli. Donošenjem zakona o podršci ulaganjima od strateškog je značaja za prirodni kapacitet KS, i mi upravo šaljemo taj signal – rekao je Mijatović.

Ovim zakonom, naglasio je, otvaraju se vrata kapitalnim, održivim, dugoročno korisnim ulaganjima, projektima koji donose nova radna mjesta, modernu tehnologiju, izvoznu orijentaciju, zelenu tranziciju i konkurentnost u 21. stoljeću.

U skladu sa odredbama ovog zakona, za svaku tekuću godinu potrebno je osigurati finansijska sredstva u budžetu KS u iznosu od 0,5 posto vrijednosti godišnjeg budžeta KS, iz prethodne godine. Shodno tome, za provođenje ovog zakona u 2026. godini potrebno je osigurati dodatna budžetska sredstva u iznosu od 1.888.830.720 KM.

Opozicija Skupštine KS je mišljenja da je nemoguće osigurati sredstva za provedbu zakona, jer je Kanton Sarajevo već u deficitu, te da bi Ministarstvo finansija KS trebalo biti opreznije.