Ustrajni u borbi za pravdu: Za sutra najavljeni novi protesti

Veliki broj građana, nakon zvaničnog okupljanja ispred Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, spontano su nastavili s protestima poslije stravične tramvajske nesreće u kojoj je poginuo mladić Erdoan Morankić (23), dok su četiri osobe zadobile povrede, od kojih jedna teže.

Blokirana raskrnica

Građani, mahom mladi ljudi, su blokirali raskrsnicu na Marindvoru. Tražili su od vozača da izađu iz automobila i da im se pridruže na protestima. Mnogi vozači su to i učinili, te se na ovaj način priključili protestu građana koji traže da odgovorne procesuiraju, zahtijevajući pravdu.

Sutra novi protesti

Kako se moglo čuti od neformalnih organizatora protesta, oni planiraju i sutra od podne, odnosno tačno u 12 blokirati raskrsnice na Marindvoru, a kažu da je plan da se grad blokira sve dok u vezi tramvajske nesreće u kojoj je poginuo mladić Erdoan Morankić, a više osoba povrijeđeno, ne utvrdi konkretna odgovornost i ne saopće razlozi tragedije.

Mladi su poručili da neće odustati, ustrajni su .