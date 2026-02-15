Trojko, sram vas bilo: Umjesto da izađete pred mlade ljude, digli ste na njih svoje botove

Prvog dana nakon tramvajske nesreće u Sarajevu napisao sam da ne treba žuriti s optužbama, ni prema političkim strankama, a posebno ne prema vozaču, jer u tom trenutku nisu bile poznate sve okolnosti niti se mogla utvrditi odgovornost. U ozbiljnim društvima, odgovornost je rezultat činjenica, a ne političke potrebe ili medijskog pritiska.

Gubitak razuma

Međutim, reakcija vlasti u Kantonu Sarajevo pokazala je nešto mnogo dublje i zabrinjavajuće od same nesreće. Pokazala je obrazac ponašanja koji govori o potpunom gubitku političkog instinkta, empatije i osjećaja odgovornosti prema građanima.

Umjesto smirenosti, transparentnosti i spremnosti da se utvrde činjenice, javnost je svjedočila pokušaju da se krivica promptno svali na vozača, čovjeka koji se preko noći našao u ulozi žrtvenog jarca sistema. Takav refleks nije izraz odgovornosti, nego slabosti. To je pokušaj da se sistem zaštiti po svaku cijenu, čak i kada istina još nije utvrđena.

Građani su to prepoznali. Nisu prihvatili unaprijed napisani narativ, niti su povjerovali u pojednostavljene konstrukcije koje su trebale zatvoriti slučaj prije nego što je uopće otvoren, jer je svakom bilo jasno da je nemoguće u onakvoj krivini svjesno voziti onako brzo.

Još poraznije od toga bila je reakcija vlasti na spontano okupljanje mladih ljudi koji su izašli na ulice tražeći odgovornost i odgovore. Umjesto dijaloga, ponuđena im je diskreditacija. Botovi Trojke i samoprozvane analitičarke bez morala i časti skočile su da optuže mlade ljude da su svi skupa u službi u SDA da ruše njihovu dobru i poštenu vlast.

Umjesto poštovanja, dobili su etikete. Pokušaj da se autentičan građanski revolt predstavi kao stranački projekt pokazuje duboko nerazumijevanje same prirode demokratije.

Jeste li vi normalni? Je li vas imalo stid?

Jeste li zaista povjerovali da ste feudalni gospodari, da je vlast vaša babovina data po Božjem pravu, a građani kmetovi na koje imate pravo udarati kad god zatraže odgovornost?

Postoji li u vašem ograničenom pogledu na svijet išta osim stranaka, podjela na “nas” i “njih”, paranoičnih konstrukcija, zavjera i bolesne potrebe da svaku reakciju bilo kojeg građanina svedete na stranački projekat?

U svijesti dijela političke elite očigledno i dalje postoji uvjerenje da građani ne postoje kao slobodni pojedinci, nego kao produžena ruka političkih struktura. Niko i ništa ne postoji mimo partijskih interesa. Takav pogled nije samo pogrešan - on je opasan. On negira samu ideju građanstva i svodi društvo na prostor stalne političke manipulacije.

Ispravan potez Uka

Zato je ostavka premijera Kantona Sarajevo, Nihada Uka, prvi i jedini ispravan politički potez koji smo vidjeli u ovom slučaju. Ostavka nije čin slabosti. Ona je priznanje osnovnog principa na kojem počiva svaka odgovorna vlast — da funkcija nije privatno vlasništvo, nego javno povjerenje.

U razvijenim demokratijama, politička odgovornost ne čeka sudske presude. Ona dolazi onog trenutka kada se izgubi povjerenje javnosti ili kada sistem kojim upravljate pokaže ozbiljne slabosti. Ostavka je tada čin političke zrelosti, a ne poraza.

Ovaj slučaj mora biti podsjetnik svima koji vrše vlast, ne samo u Kantonu Sarajevo nego i širom Bosne i Hercegovine: nijedna funkcija nije trajna, nijedna pozicija nije zagarantovana, i nijedna vlast nije iznad građana.

Jer na kraju, u svakoj demokratiji postoji samo jedan stvarni nosilac suvereniteta — građanin.

A vlast, kakva god bila i ko god je činio, postoji isključivo da njemu odgovara.