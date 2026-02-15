DF Sarajevo: Pozdravljamo ostavku Uka, pozivamo Štetu i Nikšića da slijede njegov primjer

Demokratska fronta Sarajevo pozdravila je ostavku Uka, pozivamo Štetu i Nikšića da slijede njegov primjer.

- Demokratska fronta Sarajevo pozdravlja ostavku premijera Kantona Sarajevo Nihada Uka, i poziva ministra saobraćaja u Vladi Kantona Sarajevo Adnana Štetu i premijera Federacije BiH Nermina Nikšića da slijede Ukov primijer i podnesu ostavke na funkcije.

Prije samo mjesec dana građani Kantona Sarajevo su gubili živote i dobijali teške tjelesne povrede uslijed katastrofalnog nemara u pogledu čišćenja javnih površina od snijega i leda.

Neodgovoran odnos prema ljudima unesrećenim u poplavama u Jablanici i odnos prema njihovim problemima također pokazuje koliko je sraman nemar aktuelnih vlasti u Federaciji BiH na čelu sa Nerminom Nikšićem.

Sada imamo tragedije u kojima građani gube živote i ostaju teško povrijeđeni zbog neadekvatnog upravljanja i održavanja javnog prevoza.

Posljednja tragedija prelila je kap u čaši neodgovornog i nesavjesnog upravljanja javim poslovima od strane aktualnih vlasti, zbog kojeg građani trpe sve teže posljedice.

Zbog svega navedenog potez Nihada Uka smatramo odgovornim potezom i pozivamo Adnana Štetu i Nermina Nikšića da slijede njegov primjer i podnesu ostavke.

Također, insistiramo na hitnoj, nezavisnoj i transparentnoj istrazi svih odgovornih za sigurnost u javnom saobraćaju, te na utvrđivanju pune krivične i institucionalne odgovornosti za sve tragedije u kojima su stradali građani Bosne i Hercegovine, bez izuzetaka.