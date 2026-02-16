Kada je trebao postati premijer, Ukova majka je rekla: ''Gurate mi dijete u sekiraciju!"

Povodom ostavke Nihada Uka na svom Facebook profilu oglasio se njegov stranački kolega Mirsad Čamdžić.

- Niko na svijetu ne voli Nihada Uka kao Halima. Kada je trebao postati premijer srela me u Titovoj.

"Gurate mi dijete u sekiraciju"!

Iako u duhovnoj simbolici njeno ime nosi ideju „velike duše“ – osobe koja zna oprostiti i kontrolisati emocije, ipak je kišobran podigla u znak prijetnje. I tačno, Nihad je imao izbor; veća plata kantonalnog i zastupnika u Domu naroda nasuprot jednoj od najvrelijih i najnesigurnijih stolica u BiH. Odabrao je teže. Kao i danas kada ovaj mladić diže regionalnu moralnu ljestvicu i dekodira čuveni Kantov epitaf : "Ništa nije zagonetnije od zvjezdanog neba nad nama i moralnog zakona u nama". Zvjezde nismo riješili ali drugi dio Uk odgoneta i pomaže da osvijestimo moralni zakon u nama. Halima, danas imaš razlog biti ponosna i molim te da spustiš taj kišobran, pa i Kant sugeriše; „Moramo činiti tako da možemo poželjeti da svi djeluju isto — kao što svako nosi kišobran kada pada kiša - poručio je Čamdžić.