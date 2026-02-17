Sabinin gambit: Uk spašen, Naša stranka oprana, a Šteta ostavljen na udaru

Ostavka premijera Kantona Sarajevo Nihada Uka pokrenula je politički domino-efekat koji automatski formalno dovodi do pada kompletne Vlade KS, ali je potencijalno dodatno otvorila i duboke pukotine unutar same Trojke. Posebno je značajna izjava ministra saobraćaja Adnana Štete, koji je priznao ono o čemu se u javnosti već špekulisalo – da ostavka premijera nije bila unaprijed koordinirana s članovima Vlade – što ukazuje na ozbiljan unutrašnji raskol i politički haos.

- Nije nam najavio u nedjelju da daje ostavku. Došao je na sjednicu i dao ostavku - rekao je Šteta, potvrđujući da ministri nisu bili pripremljeni za takav potez. Njegova reakcija, ali i kasnije poruke na društvenim mrežama, jasno ukazuju na nezadovoljstvo načinom na koji je odluka donesena.

Prema pouzdanim saznanjima, ova ostavka došla je direktno po ideji i nalogu predsjednice Naše stranke Sabine Ćudić. Jasno je zašto su partneri Naše stranke ljuti zbog ove odluke. Naime, u trenucima najveće ogorčenosti i bunta građana nakon stravične tramvajske nesreće i pogibije Erdoana Morankića, ostavka Uka šalje poruku javnosti o duboko moralnom i savjesnom činu.

I dok se iz cijele situacije Uk i Naša stranka izvlače kao moralni pobjednici, istovremeno je oštrica bunta i nezadovoljstva sada preusmjerena prema ministru saobraćaja Adnanu Šteti. Proteklih godina Šteta je pažljivo gradio svoj imidž, brendirajući sebe kao najsposobnijeg ministra u Vladi KS koji gradi pruge, obnavlja vozni park u Sarajevu i ostvaruje konkretne i svima vidljive rezultate. Ovakav imidž trebao je biti odskočna daska za mnogo veće ambicije i buduće funkcije, među kojima su i mjesto premijera KS, ali potencijalno i predsjednika SDP-a nakon Nermina Nikšića.

Ipak, s posljednjom nesrećom taj Štetin imidž preko noći je postao ozbiljno poljuljan, a Ukovo povlačenje u tom smislu samo ga je dodatno gurnulo u politički ambis.

Štetina poruka o „novoj većini“ – politička prijetnja ili najava raskola

Posebno odjekuje Štetina izjava da će „novu Vladu KS birati nova većina“, što predstavlja mnogo više od puke proceduralne konstatacije. U političkom kontekstu Kantona Sarajevo, ova rečenica zvuči kao otvoreno priznanje da postojeća parlamentarna većina više nije stabilna, ali i kao signal da su već pokrenuti razgovori o njenom preslagivanju.

Takva poruka dolazi u trenutku kada Trojka formalno ima svega 18 ruku – apsolutni minimum za izbor Vlade. To znači da odsustvo samo jednog zastupnika ili eventualni politički zaokret pojedinaca može dovesti do gubitka većine.

Formalno, Trojka i dalje ima minimalnu parlamentarnu većinu, ali politički posmatrano, koalicija je faktički već raspadnuta. Osipanje zastupnika, unutrašnji sukobi i gubitak međusobnog povjerenja doveli su do situacije u kojoj vlast postoji samo zahvaljujući tankoj matematičkoj konstrukciji, bez stvarne političke stabilnosti.

Napustila ih je Arijana Memić, Rusmir Pobrić je formirao novu političku stranku, a sudbina većine sada zavisi od pojedinaca poput Adne Mesihović, Admela Hodžića i Elze Gaković. Takva vlast je izuzetno krhka i podložna svakom političkom potresu.

Također, jasno je da odnosi Naše stranke sa SDP-om i NiP-om nisu ni najmanje idilični. Mimo premijera, od stranačkih kadrova u Vladi KS Naša stranka ima još samo ministricu pravde Darju Softić-Kadenić, dok su Ministarstvo visokog obrazovanja i Ministarstvo komunalne privrede prepustili nestranačkim ličnostima. Naša stranka je, također, u vlast, tendere, upravljanje resursima i skandale upetljana daleko manje od SDP-a i NiP-a, te im ova prilika savršeno dolazi da svojim partnerima prepuste politički teret, dok se oni iz svega izvlače kao neokrznuti i „pošteni“.

Vlada može preživjeti formalno, ali politički je već pala

Iako postoji mogućnost da Trojka, uz disciplinu zastupnika i tehničko održavanje većine, dočeka naredne izbore, politička realnost pokazuje da je koalicija izgubila unutrašnju koheziju.

Štetina izjava o „novoj većini“ najvjerovatnije nije slučajna, već predstavlja indikator da su politički akteri već počeli razmišljati o alternativnim konfiguracijama vlasti. To također pokazuje da ni unutar same Vlade više ne postoji uvjerenje da je postojeća koalicija dugoročno održiva.

Ostavka premijera, koja je trebala predstavljati političku žrtvu radi smirivanja javnosti, pretvorila se u okidač koji je razotkrio duboku krizu vlasti.

Trojka možda formalno još postoji, ali politički više ne djeluje kao jedinstvena vlast, već kao koalicija koja se održava na minimumu snage, bez zajedničke strategije, povjerenja i stabilnosti. Pitanje je da li će nakon izbora postojati i taj minimum.