Vijećnica NiP-a prozvala bivšu kantonalnu vlast zbog ubistva Dženana Memića: Zaboravila da je na njenom čelu bio Konaković

Vijećnica Naroda i pravde (NiP) na Ilidži Nejra Turudija izazvala je reakcije javnosti nakon što je na društvenim mrežama prozvala prethodnu vlast zbog, kako je navela, izostanka političke odgovornosti nakon ubistva Dženana Memića, i to u kontekstu aktuelne ostavke premijera Kantona Sarajevo Nihada Uka. Suštinska razlika Turudija je istakla da je ostavka premijera „iz moralnih razloga nakon tragične nesreće“ suštinska razlika u odnosu na raniji period, naglašavajući da nakon ubistva Dženana Memića „niko nije preuzeo političku odgovornost, niti podnio ostavku“. Dodala je da odgovornost ne može vratiti izgubljene živote, ali pokazuje odnos prema institucijama i građanima.



Međutim, njena izjava otvorila je pitanje političkog kontinuiteta i odgovornosti, s obzirom na to da je upravo u periodu nakon smrti Dženana Memića na čelu Vlade Kantona Sarajevo bio Elmedin Konaković, današnji predsjednik Naroda i pravde i politički lider čija je Turudija članica. Konaković je funkciju premijera Kantona Sarajevo obnašao od marta 2015. do aprila 2018. godine, odnosno upravo u vremenu kada se odvijala istraga i politička borba porodice Memić za rasvjetljavanje okolnosti smrti njihovog sina. U tom periodu nije bilo političke ostavke na nivou kantonalne vlade zbog ubistva, iako je javnost bila svjedok višegodišnjih kontroverzi, protesta i optužbi porodice Memić o institucionalnim propustima.

