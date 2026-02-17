Vijećnik Naše stranke održao lekciju kolegama: Koga briga za budućnost Trojke kada neko umre

Nakon tragične tramvajske nesreće u Sarajevu u kojoj je život izgubio mladić, dok se javnost i politička scena bave analizama posljedica po vladajuću koaliciju, vijećnik Naše stranke u Općinskom vijeću Novo Sarajevo Faris Šehović oglasio se na društvenim mrežama snažnim i emotivnim statusom u kojem je kritikovao način na koji društvo reaguje na tragediju.

U svom Facebook obraćanju, Šehović je poručio da je bosanski politički mentalitet duboko deformisan politikanstvom, te da se i u trenucima tragedije fokus pomjera sa ljudske dimenzije na političke kalkulacije.

Bosanski politički um

- Bosanski politički um toliko je nagrizaо da se sve svodi na mahalsku analizu političkih poteza i špekulisanje o tome šta to znači za budućnost koalicije. I sada se dovodimo u situaciju da glavna tema nakon nesreće i pogibije momka bude političko špekulisanje o tome šta to znači za budućnost koalicije. Who gives a fuck about Trojka kada neko umre - napisao je vijećnik.

On je ocijenio da je domaći politički sistem izgradio model u kojem su pozicije i raspodjela moći postale jedina mjera političkog uspjeha, dok su odgovornost i empatija potisnuti.

- Pozicija i raspodjela javnih resursa postali su jedina vrijednost u kojoj se očituju politički kapacitet i uspjeh. Zato Nihadova ostavka i jeste izlazak izvan ustaljenog modela funkcionisanja. Nije to beskrajno držanje pozicije - naveo je, aludirajući na ostavku premijera Kantona Sarajevo Nihada Uka.

Posebno je naglasio da je društvo postalo toliko cinično da više ne vjeruje ni u iskrene činove odgovornosti.

- Izgleda da je naš jedini analitički aparat takav da ne vjerujemo ni u to da neko zaista osjeća odgovornost i da to posmatramo kao kalkulaciju. Duboko smo oštećeni - poručio je.

Podrška protestima

Istovremeno, Šehović je izrazio snažnu podršku protestima učenika i mladih koji su izašli na ulice tražeći odgovornost za nesreću.

- Protesti kao takvi su predivni, jer imamo djecu koja traže osjećaj pravde, koja traže da se nešto napokon u njihovim životima može promijeniti. Oni su bolji od nas i već sada imaju puno bolju startnu poziciju. Poziciju u kojoj djeluju, a ne samo analiziraju i pametuju - naveo je.