FARIS ŠEHOVIĆ

Vijećnik Naše stranke održao lekciju kolegama: Koga briga za budućnost Trojke kada neko umre

Pozicija i raspodjela javnih resursa postali su jedina vrijednost u kojoj se očituju politički kapacitet i uspjeh, navodi Šehović

D. H.

17.2.2026

Nakon tragične tramvajske nesreće u Sarajevu u kojoj je život izgubio mladić, dok se javnost i politička scena bave analizama posljedica po vladajuću koaliciju, vijećnik Naše stranke u Općinskom vijeću Novo Sarajevo Faris Šehović oglasio se na društvenim mrežama snažnim i emotivnim statusom u kojem je kritikovao način na koji društvo reaguje na tragediju.

U svom Facebook obraćanju, Šehović je poručio da je bosanski politički mentalitet duboko deformisan politikanstvom, te da se i u trenucima tragedije fokus pomjera sa ljudske dimenzije na političke kalkulacije.

Bosanski politički um

- Bosanski politički um toliko je nagrizaо da se sve svodi na mahalsku analizu političkih poteza i špekulisanje o tome šta to znači za budućnost koalicije. I sada se dovodimo u situaciju da glavna tema nakon nesreće i pogibije momka bude političko špekulisanje o tome šta to znači za budućnost koalicije. Who gives a fuck about Trojka kada neko umre - napisao je vijećnik.

On je ocijenio da je domaći politički sistem izgradio model u kojem su pozicije i raspodjela moći postale jedina mjera političkog uspjeha, dok su odgovornost i empatija potisnuti.

- Pozicija i raspodjela javnih resursa postali su jedina vrijednost u kojoj se očituju politički kapacitet i uspjeh. Zato Nihadova ostavka i jeste izlazak izvan ustaljenog modela funkcionisanja. Nije to beskrajno držanje pozicije - naveo je, aludirajući na ostavku premijera Kantona Sarajevo Nihada Uka.

Posebno je naglasio da je društvo postalo toliko cinično da više ne vjeruje ni u iskrene činove odgovornosti.

- Izgleda da je naš jedini analitički aparat takav da ne vjerujemo ni u to da neko zaista osjeća odgovornost i da to posmatramo kao kalkulaciju. Duboko smo oštećeni - poručio je.

Podrška protestima

Istovremeno, Šehović je izrazio snažnu podršku protestima učenika i mladih koji su izašli na ulice tražeći odgovornost za nesreću.

- Protesti kao takvi su predivni, jer imamo djecu koja traže osjećaj pravde, koja traže da se nešto napokon u njihovim životima može promijeniti. Oni su bolji od nas i već sada imaju puno bolju startnu poziciju. Poziciju u kojoj djeluju, a ne samo analiziraju i pametuju - naveo je.

Dodao je da iako su zahtjevi mladih ponekad konfuzni, odgovornost politike je da ih pretoči u konkretne mjere i odgovore.

U svom statusu posebno je kritikovao GRAS zbog izostanka jasnih informacija nakon nesreće, navodeći da javnost i dalje nema odgovore na ključna pitanja o tehničkoj ispravnosti tramvaja, njihovom održavanju, odgovornosti nadzornih struktura i sigurnosti javnog prijevoza.

- Mi ni danas, nakon pet dana, nemamo nikakve jasne informacije iz GRAS-a. Nemamo odgovore na elementarna tehnička pitanja. Ima hiljadu pitanja na koja je GRAS dužan odgovoriti - naveo je.

Zaključio je da tragedija nije izazvala očekivani društveni šok i preispitivanje načina razmišljanja, već nastavak političkih kalkulacija.

- Ne mogu da vjerujem na koji način funkcionišemo i razmišljamo. Da ovo nema nikakav otrežnjujući efekt na ljude da ih barem malo potakne da prestanu biti politikanti i da osjete barem malo odgovornosti, emocije i empatije - poručio je Šehović.

# NAŠA STRANKA
# FARIS ŠEHOVIĆ
