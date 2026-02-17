Vijeće roditelja KS: Podržavamo svakog učenika koji se želi priključiti protestima

Povodom održavanja protesta srednjoškolaca i studenata oglasilo se Vijeće roditelja Kantona Sarajevo (KS).

Obaveza da upute djecu

Kako su naveli, s obzirom na to da je najavljeno da će protesti u Sarajevu biti organizovani i narednih dana, obaveza im je da upute djecu u nekoliko bitnih stvari.

Vijeće roditelja KS će podržati svakog roditelja i svakog učenika i učenicu koji budu izrazili želju da se priključe protestima.

"Pravo na slobodu okupljanja je važan element u razvoju demokratske svijesti, ljudskih prava i vrijednosti svakog učenika i učenice. Zbog toga, trebamo ih podržati u tome. Ono što je naša obaveza kao roditelja je da ih uputimo da na protestima trebaju biti dostojanstveni i da na miran način, samim prisustvom, mogu izraziti svoju podršku protestima i zahtijevima organizatora", navode iz Vijeća roditelja KS.

Pokušaji manipulacije

Kažu da je učenike potrebno upozoriti na potencijalne pokušaje manipulacije, da ne nasjedaju na njih i da se drže u svojim grupama, zajedno sa ostalima koji mirno i dostojanstveno protestuju.

"Ovim putem, pozivamo nastavnike i nastavnice, da razgovaraju sa svojim učenicima o protestima, da ih potaknu na kritičko razmišljanje, te da svako od učenika i učenica dobije priliku da kroz razgovor odgovori na pitanje: zašto idem na proteste? Također, pozivamo menadžmente škola da imaju razumijevanja prema svojim đacima. Molimo Ministarstvo unutrašnjih poslova KS da pruži punu zaštitu svim učesnicima i učesnicama protesta i tako obezbijedi uslov za mirne proteste", ističu.

Posebnu molbu i apel upućuju Ministarstvu odgoja i obrazovanja KS da podrže mlade i imaju razumijevanje za njihovu potrebu da budu dio demokratskih procesa koji su itekako važni kako za njihov odgoj, tako i obrazovanje.