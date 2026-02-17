Sud izdao naredbu za izuzimanje snimka videonadzora iz vrtića u Hadžićima

Općinski sud u Sarajevu jučer poslijepodne, na prijedlog Tužilaštva Kantona Sarajevo, izdao je naredbu za izuzimanje snimaka videonadzora i dokumentacije iz privatne predškolske ustanove „Bambini“ u Hadžićima, gdje je prijavljen slučaj navodnog zlostavljanja petogodišnjeg dječaka.

„U toku je realizacija naredbe, nakon čega će postupajuća tužiteljica odrediti o daljim procesnim radnjama“, potvrdila je za Avaz glasnogovornica Tužilaštva KS Azra Bavčić.

Sud je ovu naredbu izdao deset dana nakon što je otvorena istraga, a iz Tužilaštva Kantona Sarajevo navode da od dana prijema predmeta poduzimaju intenzivne istražne radnje s ciljem utvrđivanja postojanja krivičnih djela psihičkog nasilja, zapuštanja ili zlostavljanja djeteta i krivičnog djela prinude, počinjenih na štetu djeteta u ovoj predškolskoj ustanovi.

U okviru istrage zatražena je medicinska dokumentacija iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS), dok je kantonalni prosvjetni inspektor još 12. februara izvršio inspekcijski nadzor nad radom ustanove „Bambini“. Kako je potvrđeno, tokom nadzora utvrđene su određene nepravilnosti, a Tužilaštvo je zatražilo i zvanični nalaz inspekcije kao dio dokaznog materijala.

Predškolska ustanova je u međuvremenu privremeno udaljila s radnog mjesta zaposlenice koje se dovode u vezu s navodnim zlostavljanjem.

Prema dostupnim informacijama, incident se dogodio 5. februara ove godine između 15 i 16 sati. Nalaz KCUS-a potvrđuje da je dijete zadobilo tjelesne povrede nakon što ga je jedna od prijavljenih vaspitačica ugurala u hranilicu koja nije odgovarala njegovoj veličini, a zatim, prema navodima roditelja, pozvala drugu djecu da mu se izruguju.

Nezvanično, vaspitačica je navodno podsticala drugu djecu iz odgojne grupe da vrijeđaju i ismijavaju dječaka dok je plakao i vrištao, a potom mu obukla pelenu preko trenerke i ponovo pozvala djecu da ga nazivaju bebom i ismijavaju.

Roditelji tvrde da je dijete bilo izloženo psihičkom i fizičkom zlostavljanju, dok Tužilaštvo nastavlja prikupljati dokaze, uključujući snimke videonadzora, medicinsku dokumentaciju i nalaze nadležnih inspekcija, nakon čega će biti donesena odluka o daljim procesnim koracima.