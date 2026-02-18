Počinju radovi na okretnici na Ilidži: Tramvaji će saobraćati na relaciji Nedžarići - Baščaršija

Radovi na okretnici na Ilidži počinju sutra u jutarnjim satima. Radovi se izvode u okviru projekta izgradnje tramvajske pruge Ilidža - Hrasnica.

Ovo su prvi radovi ovakvog tipa na okretnici, od njene izgradnje 1961. godine, dakle nakon više od 60 godina.

Za vrijeme izvođenja radova doći će do izmjene režima saobraćaja, jer tramvajski saobraćaj neće raditi na liniji Ilidža - Baščaršija, nego na relaciji Nedžarići - Baščaršija i obratno. Od Ilidže do Nedžarića i od Nedžarića do Ilidže će, umjesto tramvaja, voziti autobusi. Građanima će prijevoz autobusima od Ilidže do Nedžarića i obratno biti besplatan.

Za vrijeme radova, na Ilidži i u Nedžarićima bit će postavljena privremena, jasno označena autobuska stajališta.

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo se unaprijed zahvaljuje građanima na strpljenju i razumijevanju tokom izvođenja radova, saopćeno je iz Ministarstva.