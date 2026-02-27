Mladi poslali poruke Hoti i Katici: „Ne možeš raditi za državu i biti žedan istine"

Građani su se danas okupili ispred Tužilaštva KS kako bi izrazili nezadovoljstvo radom vlasti, šaljući jasne i direktne poruke političkim nosiocima funkcija.

Među transparentima posebno se izdvojila poruka upućena ministru unutrašnjih poslova Admiru Katici, koji je nedavno izjavio da je „žedan istine“. Jedna od okupljenih građanki podigla je transparent s natpisom: „Ne možeš raditi za državu i biti žedan istine“, poručujući da je obaveza svakog ministra da istinu utvrđuje i saopštava javnosti – a ne da je traži naknadno.

Druga jasna poruka odnosila se na zahtjev za ostavku ministrice osnovnog i srednjeg obrazovanja KS. Transparent s kratkim, ali nedvosmislenim natpisom „HOTA OSTAVKA“ pokazao je da dio građana smatra kako politička odgovornost mora imati konkretne posljedice.