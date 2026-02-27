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DETALJI O POSTAVCI

Muzej Sarajeva traži izvinjenje od vijećnika: Optužili ih da glorificiraju Principa i atentatore

Ističu da je Muzej bio nosilac i realizator cjelovitog idejnog projekta revitalizacije spomeničke kulture Sarajevskog atentata

Muzej Sarajeva. Screenshot

D. H.

27.2.2026

Muzej Sarajeva se oglasio nakon inicijative da se obnovi spomenik Francu Ferdinandu na mjestu atentata te su poručili da su tvrdnje iznesene u odluci Gradskog vijeća da Sarajevo ima spomenik za atentatore, a ne žrtve neprimjerene i neutemeljene.

Neprimjereno i neutemljeno

"Smatramo krajnje neprimjerenim i neutemeljenim tvrdnje iznesene u saopćenju Gradskog vijeća Grada Sarajeva koje je preneseno u medijima, da u Sarajevu postoje obilježja posvećena atentatoru, a da istovremeno ne postoji autentično i dostojanstveno obilježje za žrtve. Takva formulacija indirektno etiketira Muzej Sarajeva kao instituciju da promovira zločin ili zločinca, što je netačno, uvredljivo i duboko nepravedno prema muzejskim historičarima, kustosima i autorima stalne postavke Muzeja Sarajevo 1878-1918", navodi se.

Ističu da je Muzej bio nosilac i realizator cjelovitog idejnog projekta revitalizacije spomeničke kulture Sarajevskog atentata, historijskog događaja koji je bio povod za izbijanje Prvog svjetskog rata.

"Projekt je realiziran u više faza i u skladu sa standardima historijske nauke i muzeološke struke. Obuhvaćeno je markiranje rute kojom se kretalo vozilo nadvojvode, kao i mjesta oba atentata; vraćene su stope atentatora, izrađene prema odljevku istaknutog umjetnika Voje Dimitrijevića, zatim je obilježeno mjesto na kojem se zaustavio automobil u kojem su se nalazili Franz i Sofija, čime je označeno autentično mjesto događaja; te je realizirana i faza prezentacije preostalih dijelova nekadašnjeg Spomenika umorstvu (medaljon, krune, pieta). Ti fragmenti su, u partnerstvu sa Umjetničkom galerijom Bosne i Hercegovine i nadležnim Zavodom za zaštitu spomenika KS, prezentirani u unutrašnjem prostoru Muzeja, na vizualno decentan i interpretativno jasan i nedvosmislen način, uz simulaciju izvornih arhitektonskih elemenata, kako bi cjelina izgledala vjerno originalu", poručuju iz Muzeja.

Objektivne činjenice

Smatraju da je na taj način Muzej historijski, muzeološki, kulturološki i turistički zaokružio interpretaciju događaja, koja je za razliku od 1953. do 1992. godine, sada u cijelosti deideologizirana i depolitizirana, te je zasnovana na objektivnim provjerljivim činjenicama.

"Postavka ne glorificira atentatora niti deviktimizira žrvu, već tumači cijeli događaj u skladu s profesionalnim standardima i etičkim principima muzejske djelatnosti. Optužbe da je 'sramno i neprihvatljivo' postojanje obilježja atentatora, uz navodnu odsutnost obilježja za žrtve, smatramo zlonamjernim, populističkim i zasnovanim na nepoznavanju činjenica. Dovoljno je posjetiti Muzej, pregledati javno dostupnu dokumentaciju i medijske objave o obnovi postavke, kako bi se utvrdilo da je interpretacija historiografski utemeljena, cjelovita i profesionalno realizirana", navode.

Poručuju da je zahvaljujući upravo naporima Muzeja, danas je jasno i dostojanstveno obilježeno mjesto Sarajevskog atentata, koje svakodnevno posjećuju brojni turisti iz cijelog svijeta.

"Ovakve difamacije od strane pojedinih gradskih vijećnika doživljavamo kao uvredu za stručni rad i institucionalni integritet, te smatramo da javnost zaslužuje tačne informacije, a Muzej – javno izvinjenje. Mi u Muzeju Sarajeva čuvamo interese istine i nikoga i ničega drugog", poručili su iz Muzeja Sarajeva.

# MUZEJ SARAJEVA
# SPOMENIK
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