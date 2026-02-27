Muzej Sarajeva traži izvinjenje od vijećnika: Optužili ih da glorificiraju Principa i atentatore

Muzej Sarajeva se oglasio nakon inicijative da se obnovi spomenik Francu Ferdinandu na mjestu atentata te su poručili da su tvrdnje iznesene u odluci Gradskog vijeća da Sarajevo ima spomenik za atentatore, a ne žrtve neprimjerene i neutemeljene.

Neprimjereno i neutemljeno

"Smatramo krajnje neprimjerenim i neutemeljenim tvrdnje iznesene u saopćenju Gradskog vijeća Grada Sarajeva koje je preneseno u medijima, da u Sarajevu postoje obilježja posvećena atentatoru, a da istovremeno ne postoji autentično i dostojanstveno obilježje za žrtve. Takva formulacija indirektno etiketira Muzej Sarajeva kao instituciju da promovira zločin ili zločinca, što je netačno, uvredljivo i duboko nepravedno prema muzejskim historičarima, kustosima i autorima stalne postavke Muzeja Sarajevo 1878-1918", navodi se.

Ističu da je Muzej bio nosilac i realizator cjelovitog idejnog projekta revitalizacije spomeničke kulture Sarajevskog atentata, historijskog događaja koji je bio povod za izbijanje Prvog svjetskog rata.

"Projekt je realiziran u više faza i u skladu sa standardima historijske nauke i muzeološke struke. Obuhvaćeno je markiranje rute kojom se kretalo vozilo nadvojvode, kao i mjesta oba atentata; vraćene su stope atentatora, izrađene prema odljevku istaknutog umjetnika Voje Dimitrijevića, zatim je obilježeno mjesto na kojem se zaustavio automobil u kojem su se nalazili Franz i Sofija, čime je označeno autentično mjesto događaja; te je realizirana i faza prezentacije preostalih dijelova nekadašnjeg Spomenika umorstvu (medaljon, krune, pieta). Ti fragmenti su, u partnerstvu sa Umjetničkom galerijom Bosne i Hercegovine i nadležnim Zavodom za zaštitu spomenika KS, prezentirani u unutrašnjem prostoru Muzeja, na vizualno decentan i interpretativno jasan i nedvosmislen način, uz simulaciju izvornih arhitektonskih elemenata, kako bi cjelina izgledala vjerno originalu", poručuju iz Muzeja.

Objektivne činjenice

Smatraju da je na taj način Muzej historijski, muzeološki, kulturološki i turistički zaokružio interpretaciju događaja, koja je za razliku od 1953. do 1992. godine, sada u cijelosti deideologizirana i depolitizirana, te je zasnovana na objektivnim provjerljivim činjenicama.

"Postavka ne glorificira atentatora niti deviktimizira žrvu, već tumači cijeli događaj u skladu s profesionalnim standardima i etičkim principima muzejske djelatnosti. Optužbe da je 'sramno i neprihvatljivo' postojanje obilježja atentatora, uz navodnu odsutnost obilježja za žrtve, smatramo zlonamjernim, populističkim i zasnovanim na nepoznavanju činjenica. Dovoljno je posjetiti Muzej, pregledati javno dostupnu dokumentaciju i medijske objave o obnovi postavke, kako bi se utvrdilo da je interpretacija historiografski utemeljena, cjelovita i profesionalno realizirana", navode.

Poručuju da je zahvaljujući upravo naporima Muzeja, danas je jasno i dostojanstveno obilježeno mjesto Sarajevskog atentata, koje svakodnevno posjećuju brojni turisti iz cijelog svijeta.

"Ovakve difamacije od strane pojedinih gradskih vijećnika doživljavamo kao uvredu za stručni rad i institucionalni integritet, te smatramo da javnost zaslužuje tačne informacije, a Muzej – javno izvinjenje. Mi u Muzeju Sarajeva čuvamo interese istine i nikoga i ničega drugog", poručili su iz Muzeja Sarajeva.