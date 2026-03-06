Skupština KS prihvatila fiktivnu ostavku Nihada Uka: Izvjesno da će Vlada ostati u fotelji do izbora

Nakon cjelodnevne rasprave, Skupština KS prihvatila je ostavku Nihada Uka, što znači pad cijele Vlade KS. Za ostavku je glasalo 29 zastupnika, odnosno ona je usvojena jednoglasno.

To su u više izjava potvrdili zvaničnici vlasti, pod izgovorom da se niko ne može naći da je spreman preuzeti odgovornost za svega nekoliko mjeseci.

Ipak, ovakva ostavka je samo fiktivna, jer će postojeća Vlada ostati u tehničkom mandatu do izbora.

To je pokazalo odustvo bilo kakve odgovornosti vlasti prema građanima, koji su tražili da napuste pozicije nakon jezive tramvajske nesreće u kojoj je preminuo Erdoan Morankić, a maloljetna djevojka (17) ostala invalid.

Jedina namjera je bila umirenje javnosti, no ljudi koji su danas bili na ulicama su jasno poručili da se političari ne trebaju skrivati iza tehničkog mandata, nego traže izbor nove Vlade KS.

- Forto i Uk su postavljani kako bi Šteta imao dominaciju i mogao jurišati na budžet. A ugovori sa izvođačima su nama bitni a skriveni, ne oni s EBRD-om. Ko raspolaže starim šinama, znate li koliko košta čelik, a koliko bakarni uzemljivači? Pa dajte taj podatak - rekao je Kapidžić

15:13 Zastupnik Faruk Kapidžić je kazao da se u prethodnih osam godina dosta toga promijenilo, jedino je Adnan Šteta konstakta..

16:28 Zastupnik Muamer Bandić je kazao da ako Uk ne bude dolazio na posao i tako prekine radni odnos, onda će se vjerovati da je podnio ostavku, a ovako je to samo politiziranje i nastavak rada u tehničkom mandatu.

17:30 Zatražena je pauza od sat i po vremena.

Poručio je da će Uk nastavljati obavljati funkciju do imenovanja nove Vlade.

- Ovo je prvi put od konstituirajuće sjednice da je maksimalan broj zastupnika prisutan - rekao je Handžić te pohvalio mlade koji su "natjerali" zastupnike da dođu.

19:40 Sjednica je nastavljena nakon pauze. Okerić je zaključio raspravu, a nakon toga se kao dopredsjedavajući obratio Vibor Handžić.

20:00 Zastupnik Samir Avdić (SDP) je kazao da poštuje odluku Uka i da će prihvatiti ostavku.

20:08 Zastupnici Sebiji Izetbegović je zasmetalo kada je spomenuto da sistem u TK podvodi djevojčice te je poručila da su iste djevojčice bile u Domu u Sarajevu, gdje je na čelu kadar SDP-a.

20:20 Elza Gaković je poručila da vjeruje da je reakcija građana bila opravdana.

20:42 Davor Čičić (SDP) je kazao da nije problem bio kada je Fadil Novalić bio četiri godine u četiri mandate, a sada je problem.

15:06 Zastupnik DF-a Albin Zuhrić je kazao da je stvarno Uk fin čovjek kao što se govori, on bi podnio ostavku i rekao da mu se dadne nešto drugo da radi, jer ovo ne zna.

15:00 Dević je kazao da do danas nije prihvaćena ostavka direktora GRAS-a.

- Nemaju kao koga, dok nađu nekog sa diplomom. Ovo nije moralni čin i Uk ovo sve radi sa njima zbog korupcije i talova.

14:53 Zastupnik Šaljić (SBiH) kaže da Uk ima obavezu da nastavi dužnost do imenovanja novog premijera, a kada će do biti to nije do Uka i do jedne stranke, već do institucija.

14:28 Zastupnica Marijela Hašimbegović je kazala da se stalno priča o novim tramvajima koji su kupljeni.

- Ali jesmo li mogli duplo više kupiti za iste pare ne znamo jer su ugovori tajni i za Skupštinu i za Vladu.

14:00 Zahiragić je poručio da je Uk premijer Vlade čija je četvrtina ministara uhapšena.

13:50 Dević je poručio da se ne može raspravljati o odgovornosti ako već šest godina nema izvještaja o poslovanju GRAS-a.

13:46 Premijer KS u ustavci je kazao da je nakon nesrćee poljuljano povjerenje građa i da je zato podnio ostavku.

11:55 - Nakon inciijativa zastupnika Vibor Handžić odredio je pauzu do 13 sati.

11:25 - Zastupnica Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo Miomirka Melank uputila je inicijativu koja se odnosi na uslove porođaja u zdravstvenim ustanovama, tražeći da se ženama omogući porođaj u individualnim rađaonama.

Melank je navela da bi prisustvo partnera ili bliske osobe na porođaju trebalo biti norma, a ne izuzetak, kako je to trenutno često slučaj u praksi.

Prema njenim riječima, kolektivne rađaone danas su zadržane još samo u nekoliko zemalja, među kojima su Bosna i Hercegovina, Srbija, Rumunija i Bugarska.

„Na ovaj način se krši pravo žena na privatnost tokom pružanja zdravstvene njege. Postavlja se i pitanje – da li se ijedan medicinski zahvat na muškarcima obavlja u kolektivnim uslovima“, kazala je Melank.

11: 20 - Zastupnica SDA u Skupštini Kantona Sarajevo Sebija Izetbegović tokom sjednice uputila je inicijativu kojom traži detaljne informacije o sistemu adaptivnog upravljanja saobraćajem u Kantonu Sarajevo.

Izetbegović je zatražila podatke o tome gdje je i na kojim raskrsnicama ovaj sistem instaliran, kao i analizu njegove dosadašnje uspješnosti. Također je tražila informacije o broju ljudi koji rade na tom sistemu, njihovom radnom statusu, gdje se nalazi operativni centar te pod čijom je nadležnošću.

U inicijativi je zatražila i sve detalje o ugovorima sa zaposlenim koji rade na tom projektu.

Izetbegović je potom započela i drugu inicijativu, navodeći da projekti finansirani putem javnog poziva iz oblasti kulture za 2025. godinu još nisu isplaćeni iako su realizovani, te je zatražila od Ministarstva kulture Kantona Sarajevo da dostavi informacije kada će sredstva biti isplaćena.

Tokom izlaganja predsjedavajući ju je prekinuo uz obrazloženje da je prema Poslovniku prekoračila predviđeno vrijeme za izlaganje inicijativa.

"Pa jeste li preživjeli. To vi meni štopate vrijeme", na to je uzvratila Izetbegović.

11:15 - Nastavljena je sjednica Skupštine KS, međutim vođenje sjednice preuzeo je dopredsjedavajući Vibor Handžić umjesto Elvedina Okerića.

10:40 - Pošto su opozicioni zastupnici negodovali zbog dnevnog reda i što se redovne tačke miješaju s tačkom o razmatranju ostavke Nihada Uka i Vlade KS, predsjedavajući Okerić odlučio da da novu pauzu u trajanju od 15 minuta, svega 5-6 minuta nakon što su se zastupnici vratili s pauze.

10:35 - Nakon pauze, Okerić je na glasanje stavio glasanje za dnevni red Skupštine KS. Dnevni red je usvojen sa 19 glasova.

10:10 - Tokom rasprave došlo je i do incidenta u kojem je zastupnik SDA Haris Zahiragić udaljen sa sjednice.

Tenzija je nastala kada je Zahiragić počeo govoriti o mladim koji protestuju pred Skupštinom, nakon čega mu je predsjedavajući Okerić oduzeo riječ.

U svom obraćanju Zahiragić je kazao: „Kao što Dino Merlin kaže – strahom smijeh pokrijem. Tako i oni strah kriju smijehom.“

Nakon što mu je Elvedin Okerić potom oduzeo riječ, Zahiragić je počeo glasno negodovati i nastavio dobacivati iz klupe.

Zbog narušavanja reda na sjednici, Okerić je odlučio da bude udaljen iz sale.

Nakon toga na zahtjev Bandića, Okerić je donio odluku o pauzi da se "strasti smire".

9:55 - Vildana Bešlija oštro se usprotivila govoru zastupnika Mahira Devića kazajući u jednom trenutku da je on "wanna be" predsjedavajući iz sjene. Na to je je reagirao zastupnik SDA Haris Zahiragić.

"Molim predsjedavajućeg da na ovo reaguje. Jer ako ona može reći da je Dević "wanna be predsjedavajući", onda ja mogu reći da je ona "wanna be" Sabina Ćudić s Temua.

9:45 - Zastupnik SDA u Skupštini Kantona Sarajevo Mahir Dević izjavio je da se prijedlog izmjena Zakona o komunalnoj čistoći razmatra suprotno Poslovniku Skupštine KS, jer se predlaže usvajanje po skraćenoj proceduri.

Selmanović je upitao šta će građani dobiti novim izmjenama zakona, osim mogućeg povećanja računa za komunalne usluge.

„Šta će građani dobiti osim većih računa za komunalne usluge? Gdje je u prijedlogu izmjena odgovornost komunalnih preduzeća ako ne budu izvršavali svoje obaveze“, kazao je Selmanović.

Dodao je da smatra kako ovakve izmjene zakona ne bi trebale biti razmatrane po skraćenoj proceduri. „Ovo ne smije ići po skraćenoj proceduri“, poručio je Selmanović.

Dević je naveo da se skraćena procedura prema Poslovniku može primjenjivati samo u slučajevima kada se radi o nomotehničkim i štamparskim greškama, a ne kada se mijenjaju suštinske odredbe zakona.

Kako je kazao, praksa ove skupštine postala je da se gotovo svi zakoni razmatraju po skraćenoj proceduri, iako se njima često mijenjaju bitna pitanja.

„Skraćena procedura može se koristiti samo ako je riječ o nomotehničkim i štamparskim greškama. Međutim, praksa ove skupštine je da sve ide po skraćenoj proceduri, a sada se mijenjaju suštinske stvari u Komunalnom zakonu, odnosno tarife i cijene“, rekao je Dević.

Zastupnik SDA u Skupštini Kantona Sarajevo Faruk Selmanović također je kritikovao prijedlog izmjena Zakona o komunalnoj čistoći, navodeći da bi građani mogli osjetiti negativne posljedice predloženih rješenja.

9:40 - Zastupnici opozicionih stranaka SBiH, SDA i DF na današnjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo zatražili su izmjenu dnevnog reda, smatrajući da Vlada Kantona Sarajevo, koja je izgubila povjerenje, ne bi trebala donositi nove odluke i zakone.

Kako je kazao zastupnik Stranke za BiH Muamer Bandić, njihov zahtjev bio je da se na sjednici razmatra samo prihvatanje ostavke premijera Nihada Uka i razrješenje Vlade KS.

„Ne može Vlada koja je izgubila povjerenje građana usvojiti ostavku premijera i Vlade, a potom nastaviti odlučivati o zakonima u tehničkom mandatu. To bi bila obmana građana“, rekao je Bandić.

Opozicija je zbog toga zatražila pojedinačno izjašnjavanje o izmjeni dnevnog reda.

Međutim, prijedlog nije dobio potrebnu podršku zastupnika. Za izmjenu dnevnog reda glasalo je 13 zastupnika, pa zahtjev nije usvojen.

9:35 Sjednica Skupštine Kantona Sarajevo nastavljena je prema ranije utvrđenom dnevnom redu.

Zastupnik SDA Mahir Dević poručio je da Vlada KS cijeli proces s ostavkom fingira, jer ministri i dalje iz dana u dan se ponašaju kao da su i dalje na funkcijama i da im je cilj da ostanu pod svaku cijenu na svojim funkcijama.



Zastupnik Stranke za BiH Muamer Bandić poručio je da traži suštinsko razrješenje aktuelne Vlade KS, a ne njen ostanak u tehničkom mandatu.

Skupština Kantona Sarajevo danas 6. marta na sjednici razmatra Prijedlog Odluke o prihvatanju ostavke premijera KS Nihada Uka i razrješenju Vlade Kantona Sarajevo.

Također je na dnevnom redu i Prijedlog Odluke o prihvatanju ostavke i razrješenju zamjenice pravobranioca Pravobranilaštva KS te Prijedlog Odluke o imenovanju Nezavisnog odbora Skupštine KS.

Pred zastupnicima je i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o komunalnoj čistoći - skraćeni postupak, te Nacrt Zakona o legalizaciji građevina i drugih izvedenih radova u prostoru izgrađenih bez odobrenja za građenje.