Potpisan ugovor za zakup kasarne "Faletići": Stari Grad dobija prvi sportsko-rekreativni centar

U sarajevskoj Vijećnici danas je potpisan ugovor o dodjeli u zakup lokaliteta kasarne „Faletići“ firmi MIH INVEST d.o.o. Sarajevo, čime su stvoreni uslovi za aktiviranje ovog značajnog prostora i njegovu transformaciju u prvi sportsko-rekreativni centar na području Općine Stari Grad.

Vijeće Općine Stari Grad prethodno je dalo saglasnost Općinskom načelniku za donošenje rješenja o dodjeli ovog lokaliteta u zakup na period od pet godina. Nakon potpisivanja ugovora upriličen je i obilazak lokaliteta kasarne “Faletići”, kojem su prisustvovali načelnik Općine Stari Grad Irfan Čengić, vijećnici Općinskog vijeća, predstavnici zakupca MIH INVEST d.o.o. Sarajevo, te humanitarac i privrednik Hajriz Brčvak.

- Nakon 30 godina propadanja ovog prostora i stvaranja divlje deponije, Općina je zajedno sa Vladom FBiH i Gradom Sarajevo uložila oko 400.000 KM u sanaciju putne infrastrukture na ovoj lokaciji. Nakon transparetne procedure i javnog poziva, što je rijetkost kada govorimo o vojnoj neperspektivnoj imovini, sklapanjem današnjeg ugovora stvaraju se uslovi za milionsku investiciju u Faletićima - naglasio je načelnik Čengić.

Također, apelovao je na Federalno pravobranilaštvo da postupi u skladu sa zakonom, odlukom Vlade i vlastitom praksom iz sličnih slučajeva, kako bi se omogućila hitna obnova jednog od najvažnijih nacionalnih spomenika u Bosni i Hercegovini - Kasarne “Jajce”.

Također je naglasio da je i ovaj projekat najbolji pokazatelj zašto je važno da se konačno riješi pitanje državne imovine, jer su milioni kvadratnih metara širom BiH neiskorišteni, čime se propušta prilika za investicije koje se mjere u stotinama miliona KM.

Firma MIH INVEST dostavila je idejno urbanističko rješenje koje predviđa niz sadržaja u okviru budućeg sportsko-rekreativnog centra, čime bi ovaj prostor u narednom periodu trebao postati novo mjesto za sport, rekreaciju i boravak građana.

Potpisan je i sporazum sa Gradom Sarajevo o sufinansiranju unapređenja putne infrastrukture i uspostave biciklističke staze u kasarni Faletići, kao podrška projektu koji je Općina započela u saradnji s Federalnim ministarstvom kulture i sporta.

Ovo nije prvi put da Hajriz Brčvak doprinosi u Starom Gradu. U maju prošle godine, u mjesnoj zajednici Logavina, u ulici Čadordžina, svečano je otvorena stambena zgrada namijenjena mladima iz SOS Dječijih sela BiH koji ulaze u fazu polusamostalnog stanovanja. Riječ je o objektu koji je upravo humanitarac i privrednik Hajriz Brčvak, osnivač Fondacije Hemiias, donirao Općini Stari Grad Sarajevo.

Realizacijom projekta u kasarni „Faletići“, Općina Stari Grad dobija prvi sportsko-rekreativni centar, a ovaj do sada neiskorišteni prostor dobija novu funkciju na korist građana. ‎