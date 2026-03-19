SDA Sarajevo traži odgovor CIK-a: Je li izbor gradonačelnika bio zakonit?

Kantonalni odbor SDA Sarajevo uputio je zahtjev Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) tražeći jasan odgovor na pitanje da li je izbor gradonačelnika Grada Sarajeva proveden u skladu sa zakonom.

Reakcija

Reagovali su nakon što je CIK dostavio odgovor šefu Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Kerimu Baliću, u kojem se, kako navode, potvrđuje da komisija nije zaprimila kandidature na provjeru niti je izdala uvjerenje o dodjeli mandata, kao ni objavila rezultate izbora u službenim glasilima.

- Nakon što je Centralna izborna komisija, u svom odgovoru upućenom šefu Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Kerimu Baliću, izvan svake sumnje potvrdila da u postupku izbora Gradonačelnika Grada Sarajeva nije dobila prijave kandidata na provjeru ovjeru te da, shodno tome, nije izdala uvjerenje o dodjeli mandata za gradonačelnika Grada Sarajeva i nije objavila rezultate izbora u bilo kojem službenom glasilu, jasno je da izbor gradonačelnika Grada Sarajeva nije proveden u skladu s Uputstvom o postupku provođenja posrednih izbora, a slijedom toga ni u skladu s Izbornim zakonom (član 2.9., stav 1., tačka 2.). Kršenje uputstva istovremeno predstavlja i kršenje Izbornog zakona - navedeno je.