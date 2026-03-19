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UPUTILI ZAHTJEV

SDA Sarajevo traži odgovor CIK-a: Je li izbor gradonačelnika bio zakonit?

Upozoravaju na moguće kršenje Izbornog zakona

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B. A.

19.3.2026

Kantonalni odbor SDA Sarajevo uputio je zahtjev Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) tražeći jasan odgovor na pitanje da li je izbor gradonačelnika Grada Sarajeva proveden u skladu sa zakonom.

Reakcija

Reagovali su nakon što je CIK dostavio odgovor šefu Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Kerimu Baliću, u kojem se, kako navode, potvrđuje da komisija nije zaprimila kandidature na provjeru niti je izdala uvjerenje o dodjeli mandata, kao ni objavila rezultate izbora u službenim glasilima.

- Nakon što je Centralna izborna komisija, u svom odgovoru upućenom šefu Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Kerimu Baliću, izvan svake sumnje potvrdila da u postupku izbora Gradonačelnika Grada Sarajeva nije dobila prijave kandidata na provjeru ovjeru te da, shodno tome, nije izdala uvjerenje o dodjeli mandata za gradonačelnika Grada Sarajeva i nije objavila rezultate izbora u bilo kojem službenom glasilu, jasno je da izbor gradonačelnika Grada Sarajeva nije proveden u skladu s Uputstvom o postupku provođenja posrednih izbora, a slijedom toga ni u skladu s Izbornim zakonom (član 2.9., stav 1., tačka 2.). Kršenje uputstva istovremeno predstavlja i kršenje Izbornog zakona - navedeno je.

Očekuju odgovor CIK-a

Iz SDA ističu da očekuju eksplicitan odgovor CIK-a na pitanje zakonitosti izbora, uz podsjećanje na zakonsku obavezu komisije da utvrđuje i potvrđuje rezultate izbora.

- U dopisu smo podsjetili i na presudu Suda Bosne i Hercegovine iz 2024. godine kojom je, između ostalog, utvrđeno da Uputstvo o provođenju posrednih izbora daje ovlaštenje CIK-u za provjeru cjelokupne procedure provedenih posrednih izbora. Centralnoj izbornoj komisiji, ali i cijeloj javnosti skrećemo pažnju na značaj poštivanja principa zakonitosti, uključujući sve postupke i procedure propisane zakonskim i podzakonskim aktima - zaključili su u saopćenju.

# SARAJEVO
# SDA
# CIK
# GRADONAČELNIK
# KRŠENJE ZAKONA
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