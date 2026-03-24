U visokom obrazovanju u KS vlada potpuni haos: Smjene, rokade, štrajkovi i hapšenja

Još od 2020. godine Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo suočava se s izraženom nestabilnošću u upravljanju, što se odražava i na ukupno stanje u sektoru visokog obrazovanja. U relativno kratkom periodu na čelu ovog resora smijenilo se više ministara, a nijedan mandat nije obilježen kontinuitetom ili dubljim reformskim iskorakom.

Brojne rokade

Prva u tom nizu bila je Melika Husić-Mehmedović, koja je na funkciju imenovana 2020. godine, ali je ubrzo podnijela ostavku nakon što prijedlog novog zakona o visokom obrazovanju nije dobio podršku u Skupštini Kantona Sarajevo. Njen dolazak bio je vezan za politički prijedlog Damira Marjanovića, tada nezavisnog zastupnika.

Nakon nje, funkciju preuzima Aleksandra Nikolić, uz podršku Naše stranke. Ni njen mandat nije trajao do kraja, jer je 2023. godine napustila poziciju, navodeći privatne i zdravstvene razloge. Kratko rješenje uslijedilo je imenovanjem Pavla Krstića, također kadra Naše stranke, koji je na funkciji ostao manje od godinu, do smjene u novembru iste godine.

Nova faza započinje dolaskom Adne Mesihović iz Pokreta za nove generacije, od koje se očekivalo da unese reformsku energiju i odgovori na dugogodišnje probleme u visokom obrazovanju. Međutim, njen mandat ubrzo su obilježili konflikti i kontroverze.

Već tokom 2024. godine došlo je do prvih ozbiljnijih tenzija sa studentima, nakon odluke Ministarstva da Univerzitetu u Sarajevu naloži ukidanje instrukcije o oslobađanju školarine za 20 posto najboljih studenata. Ova odluka izazvala je nezadovoljstvo i prijetnje protestima, posebno u kontekstu već postojećih problema u studentskim domovima i općem stanju u visokom obrazovanju.

Beskrajni sukobi

Sukobi su se nastavili i na relaciji Ministarstvo – akademska zajednica. Rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj podnio je krivičnu prijavu protiv ministrice, optužujući je za blokadu ključnih projekata i zapošljavanja asistenata. Istovremeno, došlo je i do javnog sukoba sa studentskim predstavnicima, uključujući i tužbu protiv predsjednika SPUS-a zbog izjava u medijima.

Kulminacija događaja uslijedila je u aprilu 2025. godine, kada je Mesihović uhapšena u akciji „Koverta“, zajedno sa saradnicom Dženanitom Viteškićem, pod sumnjom za nezakonita zapošljavanja. Nakon višemjesečnog pritvora i suspenzije, političku karijeru nastavila je kao zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo.

Nakon njenog odlaska, premijer Nihad Uk mjesecima je tražio novo rješenje za ovu poziciju, da bi u oktobru 2025. godine ministricom bila imenovana Dušanka Bošković, univerzitetska profesorica. Međutim, ni njen mandat za sada nije donio vidljive pomake, a izostanak javnih inicijativa i konkretnih mjera dodatno produbljuje percepciju institucionalne pasivnosti.

U međuvremenu, problemi studenata ostaju neriješeni. Protesti su izbili zbog loših uslova u studentskim domovima – od nedostatka osnovnih higijenskih i tehničkih uvjeta, poput tople vode i stabilnog interneta, do pojave glodara u objektima na Bjelavama i u Nedžarićima. Posebnu zabrinutost izazvao je incident s curenjem plina u kotlovnici na Bjelavama krajem 2025. godine, koji je mogao imati ozbiljne posljedice.

Izostanak reformi

U takvom ambijentu, česte smjene u vrhu Ministarstva, odsustvo dugoročnih politika i izostanak reformi ostavljaju sektor visokog obrazovanja u Kantonu Sarajevo bez jasnog pravca razvoja. Dok se kadrovi mijenjaju, problemi ostaju isti, a studenti povremeno reagiraju protestima, bez vidljivih naznaka sistemskog rješenja.