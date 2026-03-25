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SAOPĆENJE IZ GRAS-A

Sutra izmjene u trolejbuskom saobraćaju zbog radova

Zbog radova na Južnoj longitudinali saobraćaj linija 101, 102, 103 i 107 bit će izmijenjen

Izmjene u trolejbuskom saobraćaju. FENA

B. A.

25.3.2026

Zbog izvođenja radova na izgradnji Južne longitudinale, u četvrtak, 26. marta 2026. godine, u vremenu od 07:00 do 19:00 sati, doći će do izmjena u odvijanju trolejbuskog saobraćaja.

Iz GRAS-a su saopćili da će trolejbuske linije 101, 102, 103 i 107 u smjeru Dobrinja/Otoka – Trg Austrije/Jezero saobraćati izmijenjenom trasom.

Iz ulice Bulevar Ivice Osima vozila će skretati lijevo u ulicu Hamdije Čemerlića, zatim desno u ulicu Grbavička do broja 40, pa desno ulicom Grbavička do semafora, te će se uključiti u ulicu Zagrebačka i nastaviti ustaljenom trasom.

Iz suprotnog smjera, iz ulice Zagrebačka, vozila će skretati u ulicu Grbavička – Hamdije Čemerlića – Bulevar Ivice Osima.

# TROJELBUS
# TROLEJBUSKI SAOBRAĆAJ
# IZMJENA
# RADOVI NA PUTU
# IZGRADNJA JUŽNE LONGITUDINALE
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