Uvode se letovi za tri nove destinacije, cijene od 100 KM: Evo gdje možete sad letjeti sa sarajevskog aerodroma

Počevši od 29. marta 2026. godine, na Međunarodnom aerodromu Sarajevo na snagu stupa ljetni red letenja, u okviru kojeg će 24 aviokompanije realizovati letove prema 39 destinacija širom Evrope i svijeta. Ove sezone najavljujemo i tri nove aviolinije, i to za Paris/Orly, Berlin i Ankaru.

Na tržište Bosne i Hercegovine po prvi put dolazi niskobudžetna aviokompanija Transavia France, članica grupe Air France–KLM, koja od 17. aprila 2026. uspostavlja direktnu liniju Pariz (Orly) – Sarajevo sa dvije sedmične frekvencije.

Ova aviolinija predstavlja važan iskorak u dodatnom povezivanju Bosne i Hercegovine sa francuskom prijestonicom, jednim od globalnih centara politike, kulture, biznisa i turizma. Strateški fokus aviokompanije Transavie na autentične evropske destinacije sada uključuje i Sarajevo, što otvara dodatne mogućnosti za turističke i poslovne tokove između dvije zemlje.

- Frekvencija: ponedjeljak i petak

- Cijena karata: već od 69 € po smjeru*

- Kupovina karata: www.transavia.com

*Cijene se odnose na najnižu dostupnu tarifu i podložne su promjenama ovisno o datumu putovanja i raspoloživosti mjesta.

Eurowings ponovo povezuje Berlin i Sarajevo

U periodu od 9. maja - 24. oktobra 2026., u okviru širenja svojih operacija iz glavnog grada Njemačke, aviokompanija Eurowings ponovo uvodi direktne letove na relaciji Berlin-Sarajevo.

Raspored letova:

- maj, juni, septembar i oktobar: subotom

- juli i august: četvrtkom i subotom

Ova linija rezultat je zajedničkih napora Međunarodnog aerodroma Sarajevo, Turističke zajednice Kantona Sarajevo - "Visit Sarajevo" i Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, a sve sa ciljem jačanja turističke ponude i kreiranja povoljnog ambijenta za dolazak novih aviokompanija i otvaranje novih destinacija, saopćeno je sa sarajevskog aerodroma.

Berlin se ovim pridružuje postojećim Eurowings destinacijama iz Sarajeva, Kelnu i Stuttgartu, unapređujući povezanost Bosne i Hercegovine s Njemačkom i Evropom.

Cijena karata: od 49,99 €

Kupovina: www.eurowings.com ili šalter prodaje karata MAS-a

*Cijene se odnose na najnižu dostupnu tarifu i podložne su promjenama ovisno o datumu putovanja i raspoloživosti mjesta.

AJet uvodi novu liniju Ankara – Sarajevo

Aviokompanija AJet od 1. jula 2026. uvodi novu direktnu liniju Ankara – Sarajevo, te će letovi biti realizirani svake srijede i subote.

Ovom novom rutom dodatno se jača povezanost Sarajeva sa glavnim gradom Republike Turske, omogućavajući veću dostupnost za turistička, poslovna i kulturna putovanja. Uvođenjem ove rute, avikompanija AJet potvrđuje trend rasta i stratešku ekspanziju svoje mreže prema Bosni i Hercegovini.

Cijena karata: od 58 € po smjeru

Kupovina: ajet.com i na šalteru prodaje Međunarodnog aerodroma Sarajevo

*Cijene se odnose na najnižu dostupnu tarifu i podložne su promjenama ovisno o datumu putovanja i raspoloživosti mjesta.

Povratak sezonskih linija

U okviru ljetnog reda letenja vraćaju se i popularne sezonske destinacije, među kojima su:

Solun/Thessaloniki, Kopenhagen, Oslo, Pariz-Beauvais, Doha, Muscat, Kuwait, Riyadh, Dammam, Bodrum, Izmir, Antalya, Hurghada i druge, uz prisustvo aviokompanija poput Norwegian Air Shuttle, Norwegian Air Sweden, SAS, Qatar Airways, Oman Air, Kuwait Airways, Flynas, i druge.