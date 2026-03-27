Izudin Duraković za “Avaz” o tajnama islamske kaligrafije: Umjetnost koja traži strpljenje i tišinu

Na Baščaršiji, među starim zanatima, i danas živi umjetnost islamske kaligrafije. Jedan od majstora ovog zanata je Izudin Duraković, s kojim je razgovarala ekipa „Dnevnog avaza“.

Kaligrafija stoljećima predstavlja jedan od najvažnijih izraza islamske umjetnosti, a posebno mjesto zauzima Bismilla – početna formula “U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog”.

- Bismilla je vrlo čest motiv u islamskoj umjetnosti i kaligrafiji. Ona predstavlja početak svega – svaki posao započinje s Bismilom - kaže Duraković.

Kaligrafija se izvodi tradicionalnim kalemom, najčešće od bambusa, jer je izdržljiv i otporan na vlagu, što je važno za tinte na vodenoj bazi.

- Kaligrafija zahtijeva potpuni fokus. Morate kontrolisati ruku, disanje i pokret kako bi linija bila precizna - objašnjava Duraković.

Duraković se kaligrafijom bavi više od trideset godina, a posebno iskustvo bila mu je obnova Gazi Husrev-begove džamije.

- Rad na Begovoj džamiji bio je velika škola za mene. Tada sam prvi put radio kaligrafiju na velikom objektu, a ne samo na papiru – ističe Duraković.

Uprkos izazovima, ova drevna umjetnost i dalje privlači pažnju i nove generacije, čuvajući tradiciju islamske kulture i umjetnosti u Bosni.