Općina Stari Grad: Ugovor s KJKP Radom nije produžen jer bi to bilo nezakonito

Iz Općine Stari Grad Sarajevo saopćeno je da je njihovo javno komunalno preduzeće od početka snježnih padavina na terenu i obavlja čišćenje u skladu s raspoloživim kapacitetima, nakon što je KJKP Rad obavijestio građane da više nije nadležan za zimsko održavanje.

Kako navode, sve ulice prvog i drugog prioriteta su očišćene, dok se ostale i dalje čiste, a aktivnosti će biti nastavljene i u narednim satima. Dodaju da su reagovali na sve pozive građana, uključujući situacije otežanog kretanja vozila hitne pomoći i javnog prevoza.

Iz Općine su se osvrnuli i na tvrdnje KJKP Rad, naglašavajući da ugovor nije produžen jer bi to bilo nezakonito.

- Imajući u vidu važeće zakonske i podzakonske akte iz oblasti javnih nabavki, ugovor nakon isteka okvirnog sporazuma ne može se produžiti, a takvo postupanje moglo bi predstavljati krivično djelo - istakli su.

Podsjećaju da je okvirni sporazum zaključen 2023. godine istekao 15. marta 2026., te da je potrebno pokrenuti novi postupak javne nabavke, koji zahtijeva određeno vrijeme.

U međuvremenu, putem Službe zaštite i spašavanja i angažmanom općinskog komunalnog preduzeća, reagovali su na vrijeme, te su, kako tvrde, sve saobraćajnice trenutno prohodne.