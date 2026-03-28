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ULICE PROHODNE

Općina Stari Grad: Ugovor s KJKP Radom nije produžen jer bi to bilo nezakonito

Čišćenje snijega preuzelo općinsko preduzeće

Čišćenje snijega preuzelo općinsko preduzeće, ulice prohodne. Općina Stari Grad

B. A.

28.3.2026

Iz Općine Stari Grad Sarajevo saopćeno je da je njihovo javno komunalno preduzeće od početka snježnih padavina na terenu i obavlja čišćenje u skladu s raspoloživim kapacitetima, nakon što je KJKP Rad obavijestio građane da više nije nadležan za zimsko održavanje.

Kako navode, sve ulice prvog i drugog prioriteta su očišćene, dok se ostale i dalje čiste, a aktivnosti će biti nastavljene i u narednim satima. Dodaju da su reagovali na sve pozive građana, uključujući situacije otežanog kretanja vozila hitne pomoći i javnog prevoza.

Iz Općine su se osvrnuli i na tvrdnje KJKP Rad, naglašavajući da ugovor nije produžen jer bi to bilo nezakonito.

- Imajući u vidu važeće zakonske i podzakonske akte iz oblasti javnih nabavki, ugovor nakon isteka okvirnog sporazuma ne može se produžiti, a takvo postupanje moglo bi predstavljati krivično djelo - istakli su.

Podsjećaju da je okvirni sporazum zaključen 2023. godine istekao 15. marta 2026., te da je potrebno pokrenuti novi postupak javne nabavke, koji zahtijeva određeno vrijeme.

U međuvremenu, putem Službe zaštite i spašavanja i angažmanom općinskog komunalnog preduzeća, reagovali su na vrijeme, te su, kako tvrde, sve saobraćajnice trenutno prohodne.

# SARAJEVO
# OPĆINA STARI GARD
# KJKP RAD
# NEZAKONITO
# UGOVOR
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