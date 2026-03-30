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ZNANJE ZA ŽIVOT

Sarajevo domaćin Balance konferencije: 16. aprila fokus je na motivaciji

Vrhunski stručnjaci i olimpijska legenda Janica Kostelić donose savjete za balans između posla i privatnog života

Sarajevo domaćin Balance konferencije - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Sarajevo domaćin Balance konferencije: 16. aprila fokus je na motivaciji - Avaz
Piše: Irmela Šabanović

30.3.2026

16. aprila u Sarajevu će se održati Balance konferencija, događaj posvećen mentalnom i fizičkom zdravlju, motivaciji i ličnom razvoju. Internacionalni i regionalni stručnjaci, među kojima su Bedirhan Ustun, Jasna Bajraktarević i Elif Altuğ, predstaviće praktične savjete za očuvanje balansa u svakodnevnom životu i poslovnim obavezama.

Poseban gost je Janica Kostelić, višestruka olimpijska pobjednica, koja će govoriti o disciplini, fokusiranju i prevazilaženju izazova. Program obuhvata i mindfulness, emocionalnu inteligenciju, humor u zdravlju, te savremene pristupe prevenciji i psihološkom blagostanju. Zlatni sponzor Balans+ osiguraće dodatnu podršku učesnicima kroz promociju zdravog načina života.

Balance konferencija nudi jedinstvenu priliku za učenje, razmjenu iskustava i pronalazak održivih modela za kvalitetniji i svjesniji život.

# KONFERENCIJA
# JANICA KOSTELIĆ
# SARAJEVO
# MOTIVACIJA
# JASNA BAJRAKTAREVIĆ
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