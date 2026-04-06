Održana svečana sjednica Gradskog vijeća Sarajeva, uručene Šestoaprilske nagrade

Učesnicima su se obratili i svim građanima Sarajeva čestitali ovaj značajni datum predsjedavajući Gradskog vijeća Alen Girt i gradonačelnik Samir Avdić.

Svečana sjednica Gradskog vijeća Sarajeva održana je u Vijećnici povodom 6. aprila, Dana grada, u prisustvu mnogobrojnih predstavnika gradske uprave i drugih institucija vlasti u Bosni i Hercegovini, kao i delegacija prijateljskih gradova, diplomatskog kora i međunarodne zajednice, medija i drugih zvanica.

Na svečanoj sjednici, dodijeljena su najveća priznanja Grada - ovogodišnja pojedinačna i kolektivna Šestoaprilska nagrada, kao i Plakete i Diplome.

Pojedinačna Šestoaprilska nagrada za 2026. dodijeljena je Elviru Karaliću, osnivaču humanitarnog udruženja Pomozi.ba, a kolektivna Udruženju Obala Art Centar Sarajevo Sarajevo za značajna ostvarenja u oblasti kulture i umjetnosti.

Dobitnice Plakete Grada su dr. Claudia Zini, pobornica razvoja Sarajeva kao prostora kulturne i međunarodne saradnje, kao i dugogodišnja novinarka i dokumentaristica Arijana Saračević Helać za hrabrost i profesionalizam u izvještavanju ne samo tokom rata već i kasnije. Plaketu je preuzeo njen sin Adi Saračević jer Arijana zbog trenutnih zdravstvenih tegoba nije mogla prisustvovati sjednici.

Diploma Sarajevska pahuljica uručena je mladom muzičkom umjetniku Omaru Haliloviću.

Počasnom građankom Sarajeva za 2025. godinu proglašena je ranije američka senatorica Cynthia Jeanne Shaheen, pobornica mira i suradnje u regionu jugoistočne Evrope, koja se video-linkom obratila učesnicima večerašnje svečane sjednice u Vijećnici.

To priznanje za 2025. je namijenjeno i Mattu Josephu, poborniku šire saradnje gradova Dayton i Sarajevo, koji se također obratio video-linkom. On i senatorica Shaheen dobit će navedena počasna priznanja tokom predstojećih posjeta glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

Počasni građanin Sarajeva je i Eric Hauck, jedan od stranih novinara koji je među prvima izvještavao o danima ratne opsade Sarajeva. Hauck je prisustvovao večerašnjoj svečanoj sjednici u Vijećnici gdje mu je priznanje uručio gradonačelnik Samir Avdić.

Vidno emotivno obraćanje zvanicama, Hauck je počeo riječima: „Dragi građani Sarajeva, dragi sugrađani...“.

Dio svečane sjednice bio je posvećen i nedavno preminulom bosanskohercegovačkom estradnom umjetniku Halidu Bešliću, pa je jedna od njegovih numera izvedena tokom kulturno-umjetničkog segmenta programa.

Također je u čast nezaboravnog izvođača sevdalinki, preminulog Safeta Isovića, izvedena jedna od numera posvećena Sarajevu, koju je on ovjekovječio vrhunskom izvedbom.

Svečana sjednica počela je odavanjem počasti svima koji su utkali živote za slobodu Sarajeva, otvorenog grada koji može biti dom za svakoga što dolazi s čistim namjerama, kako je naglasio gradonačelnik Samir Avdić tokom večerašnjeg obraćanja zvanicama u Vijećnici. Po njegovim riječima, 6. april je datum duboko urezan u biće svakog čovjeka koji Sarajevo doživljava kao svoj grad. To je grad koji se vijekovima učio strpljenju, ali ne i pokornosti, rekao je također Avdić.

Svečanu sjednicu otvorio je predsjedavajući Gradskog vijeća Alen Girt naglašavajući između ostalog da Sarajevo danas slavi svoju prošlost, ali s jasnim pogledom u budućnost, kao simbol suživota suživota i prosperiteta.

Avdić i Girt su dodijelili Šestoaprilske nagrade i druga priznanja dobitnicima, a prethodno se zvanicama obratila i predsjedavajuća Odbora za dodjelu "Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ Svjetlana Šošić.

Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva dodjeljuje se istaknutim pojedincima, grupama i organizacijama kao priznanje za izuzetne rezultate i značajna dostignuća u različitim oblastima političkog i društvenog života.