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Adnan Šteta: Tramvaji do Hrasnice kreću od ljeta, završni radovi na okretaljci na Ilidži

Završeno spajanje šina, projekat ulazi u finalnu fazu

Adnan Šteta. Instagram

B. A.

10.4.2026

Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta saopćio je da će od ljeta tramvaji početi voziti do Hrasnice, čime se završava jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.

Kako je naveo, na pruzi prema Hrasnici spojeno je 12,4 kilometra kolosijeka, a ugrađeno je ukupno 1.500 tona šina koje su povezane kroz 1.503 vara. Istakao je da je na samoj trasi 10. aprila 2026. godine u Hrasnici zavaren posljednji var, čime je projekat ušao u završnu fazu.

Preostali radovi odnose se na okretaljku na Ilidži, nakon čega će ona biti povezana sa glavnom tramvajskom trasom. Nakon toga, kako je najavljeno, tramvaji će od ljeta saobraćati do Hrasnice.

Tramvaji do Hrasnice kreću od ljeta, završni radovi na okretaljci na Ilidži. Instagram

Šteta je naglasio da je riječ o projektu koji je godinama bio predmet obećanja, a sada postaje stvarnost, te da će nova linija prvi put nakon više od 60 godina povezati Hrasnicu s tramvajskom mrežom.

Izgradnja pruge Ilidža–Hrasnica duga je 6,5 kilometara u jednom smjeru, a radovi su počeli u martu 2024. godine.

Nakon završetka projekta, Hrasnica, Sokolović Kolonija i Butmir bit će direktno povezani s centrom Sarajeva. Vrijednost investicije iznosi više od 50 miliona KM, a finansira se kreditom Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

# ADNAN ŠTETA
# ZAVRŠNI RADOVI
# TRAMVAJSKA PRUGA
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