Izgradnja biblioteke UNSA ulazi u završnu fazu unutrašnjeg uređenja, investicija u znanje

Izgradnja nove Biblioteke Univerziteta u Sarajevu, jednog od najznačajnijih projekata za akademsku zajednicu u Bosni i Hercegovini, odvija se planiranom dinamikom, saopćila je pres-služba Sarajevskog kantona.

Dolaskom proljeća i završetkom ključnih vanjskih radova na krovu i staklenoj fasadi, fokus je u potpunosti prebačen na unutrašnje uređenje i opremanje objekta kako bi ovaj simbol znanja što prije otvorio svoja vrata.

Trenutno su intenzivni radovi na finalizaciji unutrašnjih prostora uključujući postavljanje pregradnih zidova i stropova u administrativnom dijelu, dok čitaonice poprimaju konačni izgled pripremom podova i završnom obradom enterijera. Posebna pažnja posvećena je suterenu objekta gdje su pri kraju pripreme za montažu savremenih, kompaktnih polica u depoima namijenjenim za čuvanje dragocjene knjižne građe.

Cjelokupan unutrašnji prostor paralelno opremaju modernim sistemima grijanja, hlađenja i digitalnom infrastrukturom. Da je riječ o izuzetno obimnom zahvatu potvrđuje i podatak da je na gradilištu svakodnevno više od 120 radnika i inženjera, što osigurava da svaki detalj bude izveden po najvišim svjetskim standardima.

- Univerzitetska biblioteka u Kampusu UNSA je simbol naše posvećenosti obrazovanju, znanosti i inovacijama. Ovaj projekt je od ključnog značaja za jačanje akademske zajednice i pružiće studentima i istraživačima cijele BiH savremene uslove za rad i napredak - poručio je premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk.

Naglasio je da će Biblioteka biti opremljena posebno projektovanim depoima za očuvanje raritetne građe te da je posebno važno što se ovaj projekt realizuje stabilnom dinamikom nakon višegodišnjih zastoja.

Ovaj impresivni objekt koji se prostire na više od 7.000 kvadratnih metara prvi je u nizu planiranih projekata koji će transformisati prostor bivše kasarne u moderan, integrisani univerzitetski kampus. Osim što će biti opremljena najsavremenijim čitaonicama i digitalnim arhivama, zgrada će biti potpuno prilagođena osobama s invaliditetom, čime Vlada Kantona Sarajevo potvrđuje opredijeljenost za stvaranje inkluzivnog i naprednog obrazovnog okruženja.