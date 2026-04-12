Predstavnici Općine Stari Grad posjetili Staru pravoslavnu crkvu na Baščaršiji: Bogatstvo Starog grada je u susretu različitih religija i kultura

Načelnik Općine Stari Grad Sarajevo Irfan Čengić, predsjedavajući Općinskog vijeća Seid Škaljić i vijećnica Selvira Vilić, posjetili su danas Staru pravoslavnu crkvu na Baščaršiji, gdje je upriličeno bojenje prazničnih jaja.

Čengić je razgovarao sa sveštenicima Stare pravoslavne crkve o značaju očuvanja vjerskih i kulturnih tradicija, kao i o važnosti međusobnog poštovanja i zajedničkog života u Starom Gradu.

- Svim našim sugrađanima koji slave ovaj blagdan upućujem iskrene čestitke, uz želju za zdravlje, mir i radost u njihovim domovima. Stari Grad je mjesto susreta različitih religija, kultura i tradicija, i upravo je to njegovo najveće bogatstvo. Posebna je vrijednost što u jednoj općini imamo dvije ovakve ljepotice, Staru pravoslavnu crkvu i Sabornu crkvu, koje svjedoče o našoj historiji, ali i zajedničkoj budućnosti - izjavio je Čengić.

Općina Stari Grad Sarajevo će nastaviti njegovati vrijednosti međusobnog uvažavanja i podržavati aktivnosti koje doprinose očuvanju bogate kulturno-historijske baštine i zajedništva svih građana, saopćeno je iz Općine Stari Grad Sarajevo.