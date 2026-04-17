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ŠEF KLUBA VIJEĆNIKA SDP-A

Mekić uzvratio na optužbe SDA: Jedino je Skaka nezakonito koristio blinkere

Mi nabavljamo narandžaste blinkere za vozila Civilne zaštite, a plave za vozila u sastavu službi Civilne zaštite - naveo je

Muamer Mekić i Abdulah Skaka. Screenshot

D. H.

17.4.2026

Šef Kluba vijećnika SDP-a u Općinskom vijeću Stari Grad Sarajevo Muamer Mekić reagovao je na, kako kaže, “neistine i spinove” koji dolaze iz SDA, a tiču se nabavke službenih vozila i njihove upotrebe.

Mekić je poručio da je jedini slučaj nezakonitog korištenja rotacionih svjetala (blinkera) zabilježen u vrijeme kada je bivši kadar SDA obavljao funkciju gradonačelnika Sarajeva.

– Jedina osoba koja je nezakonito koristila blinkere bio je bivši predsjednik SDA Stari Grad Abdulah Skaka dok je obavljao funkciju gradonačelnika Sarajeva – naveo je Mekić.

Ističe da se vozila koja su nedavno nabavljena ne koriste za lične potrebe, već su namijenjena Civilnoj zaštiti i javnim ustanovama, poput DVD-a Vratnik i Doma zdravlja.

– Mi nabavljamo narandžaste blinkere za vozila Civilne zaštite, a plave za vozila u sastavu službi Civilne zaštite. Nedavno smo upravo za njih nabavili nova vozila i opremu – kazao je.

Dodaje da je cilj aktuelne vlasti da se sredstva, koja su ranije trošena bez jasne strategije, konačno usmjere prema sektorima koji imaju direktan utjecaj na sigurnost građana.

– Danas ta sredstva vraćamo tamo gdje su najpotrebnija – u sigurnost građana – poručio je.


Mekić se osvrnuo i na ranije optužbe o navodnim “olovkama za načelnika”, ističući da se radi o poklonu američke delegacije, te da se svjesno zanemaruje činjenica da su specijalizirana vozila Civilne zaštite isključivo u funkciji intervencija.

Na kraju je najavio dodatna ulaganja u komunalnu i sigurnosnu infrastrukturu.

– Planiramo kupiti još vozila za naše vatrogasce, komunalna preduzeća i druge službe, kako bi imali standard kakav imaju uređeni sistemi – zaključio je Mekić.

# ABDULAH SKAKA
# SDA
# SDP
# MUAMER MEKIĆ
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