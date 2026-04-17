Mekić uzvratio na optužbe SDA: Jedino je Skaka nezakonito koristio blinkere

Šef Kluba vijećnika SDP-a u Općinskom vijeću Stari Grad Sarajevo Muamer Mekić reagovao je na, kako kaže, “neistine i spinove” koji dolaze iz SDA, a tiču se nabavke službenih vozila i njihove upotrebe.

Mekić je poručio da je jedini slučaj nezakonitog korištenja rotacionih svjetala (blinkera) zabilježen u vrijeme kada je bivši kadar SDA obavljao funkciju gradonačelnika Sarajeva.

– Jedina osoba koja je nezakonito koristila blinkere bio je bivši predsjednik SDA Stari Grad Abdulah Skaka dok je obavljao funkciju gradonačelnika Sarajeva – naveo je Mekić.

Ističe da se vozila koja su nedavno nabavljena ne koriste za lične potrebe, već su namijenjena Civilnoj zaštiti i javnim ustanovama, poput DVD-a Vratnik i Doma zdravlja.

– Mi nabavljamo narandžaste blinkere za vozila Civilne zaštite, a plave za vozila u sastavu službi Civilne zaštite. Nedavno smo upravo za njih nabavili nova vozila i opremu – kazao je.